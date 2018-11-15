Макрон отказался быть вассалом США

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о важности дружеских отношений с США, но при этом отказался быть "вассалом Вашингтона".

"США - это наш исторический союзник, и они продолжают им быть, - передает РИА Новости выступление Макрона в эфире телеканала TF1. - Это союзник, с которым мы берем все риски, с которым мы ведем наиболее сложные операции. Но быть союзником - это не значит быть вассалом".

Причиной напряженности между союзниками стали разногласия по поводу возможности создания "общеевропейской армии". Президент США Дональд Трамп эту идею жестко раскритиковал, едко высказавшись в адрес самого Макрона и его единомышленников.