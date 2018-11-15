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15.11.2018 19:19
Рубрика: Власть

Защита от отравы

МЧС увеличило силы радиационной и химической защиты
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск №7721 (258)
В российском спасательном ведомстве увеличены силы радиационной и химической защиты. А в подразделения поступила новая специализированная техника, способная мониторить ситуацию в движении, не привлекая к себе внимания.

Как сообщил корреспонденту "РГ" директор департамента гражданской защиты МЧС России Андрей Лутошкин, общая численность группировки спасательных подразделений для выполнения специфических задач, в том числе радиационной и химической разведки, увеличена до 21 тысячи человек.

Генерал пояснил, что увеличение группировки не связано напрямую с увеличением угроз, исходящих от террористов, например, с наличием химоружия у боевиков запрещенной в РФ ИГИЛ.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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По его словам, совершенствование деятельности спецчастей, которые есть в МЧС, носит плановый характер, но, безусловно, общий фон угроз учитывался при пополнении отрядов новой современной техникой.

В этой сфере есть, конечно, много секретного и непубличного. Из того, что, так сказать, для печати, Андрей Лутошкин привел пример обеспечения безопасности на прошедшем недавно чемпионате мира по футболу.

- Вы видели на стадионах людей со спецоборудованием? А они там были. При этом специализированные части МЧС работали рука об руку со всеми заинтересованными ведомствами. И на стадионах, и на путях подъезда, и в аэропортах, и на вокзалах. И безопасность была обеспечена, причем не в ущерб спортивному празднику, - рассказал Лутошкин.

Сейчас закуплены специальное оборудование и техника, кстати, все отечественного производства - на базе УАЗ и ГАЗ. С помощью этого оборудования возможно, например, проведение гамма-съемки местности в движении. А вся радиационная обстановка заносится на электронную карту местности.

Данные приборов наносятся на электронную карту, которая покажет распространение загрязнения

Кроме того, автомобиль радиационной и химической разведки на базе ульяновского внедорожника имеет на борту не только различные спектрометры, дозиметры, радиометры с геоинформационной системой позиционирования, но и метеокомплекс с программным обеспечением. Общие сводные данные со всех приборов тут же наносятся на визуальную электронную карту местности, по которой можно прогнозировать распространение возможного радиационного и химического загрязнения в случае ЧП.

Андрей Лутошкин также пояснил, что задуматься о неожиданных угрозах заставил, помимо прочего, резкий всплеск заболеваемости сибирской язвой на русских северах летом 2016 года. Тогда специалисты МЧС почти месяц проводили специальные мероприятия, чтобы ликвидировать угрозу. Для эффективной и быстрой обработки больших территорий были сконструированы и закуплены мобильные комплексы специальной и санитарной обработки. Комплексы оборудованы на базе КАМАЗа. С их помощью специалисты МЧС могут быстро проводить полную дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию больших объектов и территорий.

Власть Безопасность Правительство МЧС
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