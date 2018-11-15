Медведев: Правительство выделит 660 млн рублей на бесплатные учебники

Новгородская область и Дагестан получат 660 миллионов рублей на обеспечение школьников бесплатными учебниками. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства в четверг.

"Выделяем деньги на обеспечение школьников бесплатными учебниками. В двух регионах были проблемы с бесплатными учебниками: в Новгородской области обеспеченность составляла 97%, то есть она была высокая, но не полная. А в Дагестане она составила всего 58%", - пояснил он.

В связи с этим решено выделить более 660 млн рублей указанным регионам. Новгородская область сможет закупить 130 тысяч учебников, а Дагестан - более двух миллионов.