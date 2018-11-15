Меланья Трамп добилась увольнения заместителя Болтона

Администрация США объявила об увольнении Миры Рикардел, заместителя помощника президента по национальной безопасности Джона Болтона. Это произошло всего через сутки после выхода публикации The Wall Street Journal о ссоре Рикардел с окружением первой леди Меланьи Трамп.

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, "Рикардел продолжит поддерживать президента после ее ухода из Белого дома на другую работу в администрации". Отмечается также, что Дональд Трамп "благодарен за ее продолжительную работу на благо американского народа и неуклонное следование приоритетам национальной безопасности", цитирует ТАСС.

Напомним, рассмотреть возможность отставки попросила Дональда Трампа его супруга Меланья, которая посчитала, что Рикардел больше не заслуживает чести служить в Белом доме. По данным газеты The Wall Street Journal, в октябре помощники Меланьи вступили с Рикардел в перепалку во время поездки первой леди в Африку. Кроме того, заместитель Болтона периодически вступала в конфликт с главой и сотрудниками министерства обороны США.