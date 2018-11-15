Новости

США ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии 19:28
Цены на жизненно важные лекарства будут снижаться 18:54
В Твери реабилитировали запрещенную афишу 18:44
Художник пообещал уничтожить купленную картину Бэнкси 18:44
В Кузбассе детскую площадку собрали на час ради фото 18:41
Минздрав назвал случаи, когда производитель обязан снизить цену лекарства 18:31
Сергей Кузнецов прокомментировал ситуацию вокруг киноцентра "Соловей" 18:26
Стали известны подробности сюжета нового "Чужого" 18:25
СМИ: Роналду обручился с матерью своего ребенка 18:24
МИД РФ: Минюст США не препятствовал пыткам ЦРУ 18:22
У сигарообразного астероида Оумуамуа обнаружили "двигатель" 18:12
В Турции найден редкий 1800-летний драгоценный камень 18:10
Кирьяков: Акинфеев рановато ушел из сборной 18:07
В Минске объявили победителя конкурса СГ среди учителей начальных классов 18:05
Крейсер "Петр Великий" отработал борьбу с подлодками в Баренцевом море 18:02
Банк России завершил создание системы обмена данными о хакерах в ЕАЭС 18:01
Важная находка в США подтвердила миф о конкистадорах 18:00
МИД РФ осудил решение США привлечь боевиков к охране конвоев в Сирии 17:58
Спортивный директор "Арсенала": Черевченко показал, на что способен 17:57
Матвиенко надеется, что Дума вскоре примет закон о запрете клеток в судах 17:54
Прием заявок на архитектурную премию Москвы начнется 1 декабря 17:46
Названы главные темы встречи совета министров Союзного государства 17:41
Hyundai привезет в Россию три новинки 17:40
В метро Милана 14 человек пострадали из-за резкого торможения 17:36
Назван самый посещаемый музей России 17:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
22 ноября в "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
22 ноября в "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
15.11.2018 18:22
Рубрика: Власть

МИД РФ: Минюст США не препятствовал пыткам ЦРУ

Текст: Александр Ленин

Министерство юстиции США никак не препятствовало и не пыталось запретить жестокие пытки заключенных в тюрьмах ЦРУ, отметили на Смоленской площади.

Фото: depositphotos.com
Правозащитники: ЦРУ разрабатывало "сыворотку правды" для террористов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в частности, прокомментировала рассекреченные документы американской спецслужбы. Речь идет о докладных записках, в которых говорится о специальной программе ЦРУ "Задержание и допрос".

По словам дипломата, для правового обоснования использования специальных методов допроса ЦРУ использовало заключение минюста США, согласно которому пытками считались лишь "действия, причиняющие продолжительный моральный вред или создающие угрозу неминуемой смерти".

"В итоге ни один из методов ЦРУ не был признан пыткой", - заявила Захарова.

Экс-сотрудника ЦРУ обвинили в краже секретной информации

Исключение было сделано лишь для имитации захоронения человека. Между тем американцы "доставали" информацию из заключенных довольно жестокими способами.

"В этих целях использовались такие приемы, как лишение слуха, лишение зрения, недостаток сна, применение искусственных раздражителей, которые создают ощущение близости смерти, приведение в обездвиженное состояние, шумовое воздействие", - пояснила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Примечательно, что среди всех пыток наиболее эффективной, способной разговорить самых стойких узников в ЦРУ считают имитацию утопления.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Россия и США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Козак поручил проверить данные о дефиците топлива в регионах
США ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии
Депутаты поддержали идею смягчить наказание за лайки и репосты
Отрубившему кисти жене изуверу дали 14 лет колонии строгого режима
Песков не подтвердил сообщения о проверке президента металлодетектором