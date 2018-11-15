МИД РФ: Минюст США не препятствовал пыткам ЦРУ

Министерство юстиции США никак не препятствовало и не пыталось запретить жестокие пытки заключенных в тюрьмах ЦРУ, отметили на Смоленской площади.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в частности, прокомментировала рассекреченные документы американской спецслужбы. Речь идет о докладных записках, в которых говорится о специальной программе ЦРУ "Задержание и допрос".

По словам дипломата, для правового обоснования использования специальных методов допроса ЦРУ использовало заключение минюста США, согласно которому пытками считались лишь "действия, причиняющие продолжительный моральный вред или создающие угрозу неминуемой смерти".

"В итоге ни один из методов ЦРУ не был признан пыткой", - заявила Захарова.

Исключение было сделано лишь для имитации захоронения человека. Между тем американцы "доставали" информацию из заключенных довольно жестокими способами.

"В этих целях использовались такие приемы, как лишение слуха, лишение зрения, недостаток сна, применение искусственных раздражителей, которые создают ощущение близости смерти, приведение в обездвиженное состояние, шумовое воздействие", - пояснила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Примечательно, что среди всех пыток наиболее эффективной, способной разговорить самых стойких узников в ЦРУ считают имитацию утопления.