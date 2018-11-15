МИД РФ осудил решение США привлечь боевиков к охране конвоев в Сирии

На Смоленской площади назвали неприемлемым привлечение США боевиков к охране гуманитарных конвоев в районе базы в Ат-Танфе в Сирии.

"Считаем абсолютно неприемлемым тот факт, что, вопреки предварительным договоренностям, американцы все же привлекли к обеспечению безопасности конвоев внутри так называемой "эксклюзивной зоны" бандформирования "Магавир ас-Саура", что переводится как "Партизаны революции", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат подвергла критике американцев за отказ допустить в лагерь "Рукбан", расположенный внутри эксклюзивной 55-километровой зоны, представителей Сирийского общества Красного Полумесяца. По словам Захаровой, это наводит на мысль, что Вашингтону "есть что скрывать".