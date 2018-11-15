МИД РФ: России и ЕС нужна жизнеспособная стратегия сотрудничества

России и странам Евросоюза необходима жизнеспособная стратегия сотрудничества, полагают на Смоленской площади. Москва предлагает европейским партнерам провести полную инвентаризацию двусторонних отношений.

"Россия заинтересована в едином, сильном Евросоюзе, который обладал бы самостоятельностью в выборе своей внешнеполитической линии", - подчеркнул заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, которого цитирует РИА Новости. Дипломат выступил на конференции "Россия и Европейский союз в глобальной политике: к стабильному и справедливому миропорядку?"

По словам замглавы российского внешнеполитического ведомства, стагнация в отношениях между Москвой и Брюсселем может осложнить возвращение на путь сотрудничества.

Взаимодействие РФ и европейских государств осложняется участием ЕС в антироссийской санкционной политике. Ограничительные меры Запада были введены в отношении Москвы после развития кризиса на Украине и присоединения Крыма к России. Кроме того, поводом к ужесточению антироссийской риторики в ЕС и очередному охлаждению контактов с Брюсселем привело отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Ответственность за инцидент Европа возлагает на российскую сторону. Москва полностью отрицает свою вину и требует предоставить доказательства.