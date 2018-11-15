Министр кибербезопасности Японии рассказал, что не пользуется компьютером

Как оказалось, министр кибербезопасности Японии Ёситака Сакурада, которому сейчас 68 лет, никогда не пользовался компьютером. Об этом он рассказал депутатам нижней палаты японского парламента.

По словам Сакурады-сана, с 25-летнего возраста у него всегда были в подчинении сотрудники и секретари, поэтому не было нужды в компьютере.

Также выяснилось, что министр кибербезопасности не очень хорошо осведомлен, какие существуют меры для защиты АЭС от кибератак, и используются ли в ядерной сфере, например, USB-носители для хранения и передачи информации.

При этом Сакурада-сан подчеркнул, что кибербезопасность - важная проблема, и что он уверен в своих способностях возглавлять это направление.

"Человек, который даже не прикасался к компьютеру, несет ответственность за кибербезопасность страны - меня это шокирует", - заявил независимый депутат Масато Имаи. А другой депутат пошутил, что "если хакер выберет своей целью министра Сакураду, он не сможет получить никакой информации, так что это - высшая степень защищенности".

Сакурада-сан также курирует подготовку в летней Олимпиаде-2020 в Токио.

Справедливости ради надо сказать, что Сакурада-сан - не единственный в мире высокопоставленный чиновник, обходящийся без компьютера. Например, президент Польши Ярослав Качиньский, которому тоже 68 лет, крайне редко использует компьютер и не стесняется этого.

Более того, есть сомнения, что президент США Дональд Трамп (72 года) пользуется компьютером, несмотря на то, что он ввел моду среди политиков делать важные заявления через Twitter. По крайней мере, так утверждает корреспондент газеты New York Times в Белом доме Мэгги Хаберман. По ее словам, Трамп совсем не пользуется компьютером, лишь иногда читает что-то с айпада, который он называет просто "плоским". А электронные письма ему распечатывают.