Могут ли солнечные батареи и ветряки принести рубли в дом

Если у вас есть солнечная батарея или ветряк, то вы сможете продавать лишнее электричество. В Госдуму направлен законопроект о регулировании вопросов производства электроэнергии на объектах микрогенерации.

Речь идет не только о солнечных панелях и ветряках, но и других установках - например, маленькой газовой турбине или небольшой гидроэлектростанции. Как, например, в австрийских Альпах, где практически на каждом водотоке стоит мини-ГЭС. "Принятие законопроекта упростит процедуру размещения объектов микрогенерации, предоставит их владельцам возможность продавать излишки вырабатываемой электроэнергии на розничных рынках", - говорится в пояснительной записке. По мнению первого заместителя министра энергетики Алексея Текслера, закон, благодаря которому домохозяйство, потребляющее не более 15 КВт мощности, сможет не только устанавливать ВИЭ, но и сдавать в сеть генерируемую энергию по льготному тарифу, может заработать уже со следующего года.

"Это очень нужный законопроект. Если технологической основой XX века была централизованная энергетика, то в XXI веке - децентрализованная энергетика. Актуальной становится формула "сам себе производитель и сам себе потребитель", - пояснил "РГ-Неделе" профессор кафедры возобновляемых источников энергии РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Константин Ильковский. - Теоретически уже сегодня собственник в многоквартирном доме на наружной стене может разместить солнечные панели и полностью отказаться от централизованного электроснабжения. Для чайника, холодильника, утюга и стиральной машины этой энергии вполне хватит, тем более что редко включены одновременно все бытовые приборы в доме".

Но пока в законопроекте речь идет не о жильцах многоэтажек, а о собственниках частных домов и небольших хозяйств. Причем не изолированных, а соединенных с централизованной генерацией. Чтобы оставшиеся излишки со своих мини-станций можно было бы продавать так называемым "гарантирующим поставщикам", которых обяжут заключать с жителями договоры купли-продажи энергии. В документе сказано, что таким образом они возместят теряющуюся при передаче по сетям электроэнергию.

Сейчас возобновляемые источники энергии для домохозяйств ставятся автономно, они вообще никак не включаются в общую сеть. С принятием этого закона владельцы солнечных панелей и ветрогенераторов смогут обеспечивать свои нужды "зеленой" энергией, а в часы пиковой нагрузки у себя дома или когда нет возможности использовать возобновляемые источники энергии (например, ночью), - добирать энергию из централизованной сети.

Законопроектом установлен предел установленной мощности объекта микрогенерации - 15 кВт. По мнению Константина Ильковского, для обычного домохозяйства это более чем достаточно. К сети должны быть подключены холодильник, сауна, несколько морозильных камер, и при этом еще останется часть неиспользованной мощности.

Сколько же нужно солнечных панелей, чтобы получить 15 кВт? "В идеале расчет производимой мощности солнечной панели такой: 1 кВт на 1 кв. метр площади, но это при условии соблюдения еще ряда параметров", - пояснил Ильковский и добавил, что, учитывая технологические особенности солнечных батарей, на широте Москвы больше чем 150 Вт с одного квадратного метра получить нельзя.

Сейчас сети не готовы к приему электроэнергии от потребителя. По сути, они должны работать в реверсном режиме

"Этот законопроект не про новые виды бизнеса, а про повышение эффективности, чтобы у владельцев частных домохозяйств возникло желание развивать новые источники микрогенерации, - пояснил "РГ-Неделе" директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. - Хотя при таких микромасштабах себестоимость энергии вряд ли будет дешевле той, что поступает из централизованной сети, либо сопоставима в определенных параметрах. А чтобы излишки вырабатываемой электроэнергии не пропадали, собственник может отдавать остатки в сеть, получая небольшую денежную компенсацию за них".

По расчетам Сергея Пикина, стоимость излишков будет приблизительно на уровне покупки генерации для гарантирующего поставщика, то есть примерно 1,20 рубля за киловатт-час. По его мнению, инвестиция в покупку солнечной панели не окупится никогда. И ветряк тоже.

Этот закон не о том, как заработать деньги и получить прибыль, считает Сергей Пикин. И добавляет: документ необходим, чтобы узаконить деятельность домохозяйств, увлекающихся ВИЭ.

При реализации законопроекта может возникнуть ряд сложностей. Во-первых, не решена проблема хранения электроэнергии. Для этого необходимы большие помещения, где были бы установлены накопители.

Вторая, более серьезная проблема, по мнению Ильковского, это выдача в сеть. Сейчас сети не готовы к приему электроэнергии от потребителя/производителя электроэнергии. Ведь по сути они должны работать в реверсном режиме. Конфигурация распределительной электросети должна быть изменена очень серьезно.

Сергей Пикин добавляет, что при реализации этого законопроекта также потребуется установить приборы учета.

А вот с покупкой солнечных батарей уже сегодня никаких проблем не возникает. Их можно заказать через интернет либо купить в розничном магазине, где продаются электротовары. Выбор велик, причем не только от западных, но и от отечественных производителей. Но цены кусаются. Так, одна из российских компаний, активно работающая на этом рынке, предлагает комплект солнечных модулей, которые синхронизируются с существующей сетью, мощностью 15 кВт за 809 тысяч рублей. И это без учета монтажа и доставки.

Опыт

В черендеевом царстве

В Якутии тысячи людей вынуждены жить и работать в местах, до которых никогда не дотянутся линии электропередачи. Это охотники, лесорубы, оленеводы, коневоды... Последним вообще повезло. Правительство республики ежегодно распределяет между ними 100 грантов по миллиону рублей на строительство баз в труднодоступных местах. Пользуясь господдержкой, каждую новостройку табунщики оснащают солнечной электростанцией. Они уже не представляют себе, как можно месяцами обходиться без света, телевизора, зарядника для телефона...

В бывшем ямщицком селе Черендее Олекминского района Якутии остался последний житель - Степан Сотников. Отшельником в окружении заметенных сугробами пустых изб он себя не чувствует. Хотя электричества в селе нет, потомок ямщиков по вечерам включает лампочки и смотрит по телевизору новости. Приобщаться к цивилизации ему помогают солнечные батареи, установленные лет 10 назад на крыше столетнего родительского дома.

В последние годы в заброшенное село не единожды пытались заселиться другие люди. Однако лишенные электричества надолго не задерживались. Сотников и рад бы был поделиться с ними энергией, да мощности батарей едва хватает на свое хозяйство. Зимами, когда пасмурно, приходится заводить генератор.

Уезжать Степан никуда не собирается. В этих краях прекрасные охота и рыбалка, а телевизор помогает скрашивать одиночество. "Здесь я родился, вырос, значит, здесь и жить", - рассуждает он.

Сколько это стоит

Инвестиция в мини-гостиницу

Затраты на создание микрогенерации высоки и не окупаются, говорит Альфред Файзуллин, руководитель компании, производящей "зеленые дома" со сниженным уровнем энергопотребления. Один киловатт-час стоит 180 тысяч рублей, причем в этой цене половину составляют аккумуляторы энергии.

Поэтому микрогенерация в Башкирии преимущественно тепловая, хотя отдельные примеры электрической тоже есть.

Так, одно частное предприятие в Кармаскалинском районе установило солнечные панели, чтобы освещать свою базу отдыха. К сетям подключаться не захотели, несмотря на то, что те находились в 25 метрах. Сказали, что техприсоединение слишком затратно по деньгам и по времени.

Солнечный энергопункт исправно давал электричество, а когда собственники решили сменить место дислокации, то без особых проблем увезли его с собой.

Уфимцы спроектировали аналогичную энергоустановку и для мини-гостиницы в Крыму. Двух солнечных коллекторов достаточно для нагрева 500 литров воды, которая используется для отопления, мытья и стирки. Стоит это удовольствие 320 тысяч рублей. Инвестиции, по местным тарифам, окупятся за 2,5 года.

"Несколько лет назад мы делали расчеты для питомника, в котором содержат пострадавших диких животных, - это объект министерства природопользования и экологии. Предполагалось заменить старенький дизель-генератор на автономный солнечный пункт. Потому что подключаться к сетям было накладно: чтобы проложить четыре километра линий электропередачи, требовалось 4,5 миллиона рублей. Наш солнечный пункт стоил намного меньше - 1,26 млн рублей, его энергии с лихвой хватало для освещения двух домов и большого двора. Однако проект не был реализован, потому что в бюджете не нашлось денег", - рассказал Альфред Файзуллин.

Буква закона

ГЭС от Эльбруса

В Северной Осетии Эльбрус Налдикаев, инженер-электрик по специальности, построил рядом со своим домом в селе Урикау небольшую частную гидроэлектростанцию (ГЭС). Неподалеку протекает река Фиагдон, на нее он и установил мини-турбину собственного производства, а к ней подключил генератор. Однако гениальное в своей простоте новшество тут же оказалось вне закона: юридических документов, регламентирующих использование таких ГЭС, пока в нашей стране нет.

- На реку я поставил обычную пропеллерную турбину, которую изготовил сам, - рассказывает Эльбрус Налдикаев. - Турбина соединена с редуктором, который вращает генератор, и уже вырабатывает электричество. Мощность зависит от объема воды, которая проходит через турбину. В том месте, где у меня дом, - место относительно равнинное, и поэтому перепады высот небольшие - не более трех метров. Соответственно через турбину проходит около одного кубометра воды в секунду, что дает мощность всего 12 кВт, но этого достаточно, чтобы обеспечивать электроэнергией дом, а излишки я отдаю в общую сеть и питаю поселок. Летом получается, что на свои нужды я трачу примерно 30 процентов сгенерированной энергии, а 70 отдаю в сеть. Зимой - наоборот.

По словам Эльбруса, на строительство этой мини-электростанции потребовалось полгода. В основном пришлось потратиться не на гидротехнические сооружения - надо было провести от реки канал длинной 90 метров и шириной 2,5 метра, забетонировать его. Сама же электростанция занимает площадь всего в 10 кв. метров.

Как только частная ГЭС начала действовать, в гости к Налдикаеву пришли налоговые инспекторы. По их мнению, инженер-изобретатель должен был платить налоги. Однако спор быстро удалось уладить: нашелся федеральный закон, по которому частные электростанции мощностью до 100 кВт не облагаются налогами. К тому же электроэнергию, которую генерирует ГЭС, Эльбрус Налдикаев использует только в личных целях для обеспечения дома, а излишки бесплатно отдает соседям. Заинтересовались изобретением Эльбруса и в МРСК Северного Кавказа. Специалисты электросетевой компании установили счетчики на частной ГЭС, чтобы регистрировать количество вырабатываемой энергии.

Чтобы обеспечить свой дом горячей водой, Эльбрус Налдикаев разработал еще одно устройство - солнечный коллектор. Змеевик, наполненный специальными реагентами, нагревается на солнце, а затем проходит через бочку с водой емкостью 2,5 тонны. Отдавая тепло, змеевик нагревает воду до 50 градусов по Цельсию даже в зимнее время, а этого вполне хватает для обеспечения дома бесплатной горячей водой круглый год. Эльбрус признается, что подсмотрел использование солнечного коллектора в Китае, где несколько лет работал. Инженер говорит, что такие устройства могли бы облегчить жизнь миллионам людей в разных регионах России.

А как у них

Европа: сколько стоит частный киловатт

Италия

Евросоюз обязал Италию к 2020 году вырабатывать 17 процентов электроэнергии от общего национального потребления, используя альтернативные источники. Чтобы заинтересовать население страны в переходе на самообеспечение, правительство Италии в 2007 году разработало систему стимулирующих выплат за установку солнечных панелей, которые итальянцы по закону имеют право устанавливать самостоятельно. На сегодняшний день эти субсидии составляют 0,27 евро за каждый выработанный киловатт. Платежи осуществляются в течение 20 лет. Переход на окупаемость в среднем составляет от 5 до 7 лет. За последние годы в стране (особенно в южной ее части) начался бум на такие панели - даже появились наборы "сделай сам" для установки солнечных батарей, стоимость которых начинается от 1700 евро. Из-за того, что граждане стали занимать ими слишком большие площади сельхозугодий, государство запретило установку солнечных батарей на земле из-за возможных негативных экологических последствий.

После самостоятельной инсталляции фермер, глава домохозяйства или рядовой житель должен обратиться для подключения в Энель Дистрибуционе (главную энергокомпанию Италии, которая является монополистом на рынке энергоуслуг), а затем в налоговую службу, чтобы впоследствии претендовать на налоговые вычеты. Кроме того, особо находчивые домохозяйства умудряются даже на этом заработать, продавая излишки электричества по 0,11 евро за киловатт.

Франция

Здесь давно уже разрешено гражданам обзаводиться солнечными батареями, ветрогенераторами и прочими устройствами по выработке энергии. И государство всячески поощряет французов на этом пути. В первую очередь - льготным налогообложением оборудования и работ, связанных с их установкой. НДС на все это в два раза ниже общенационального: 10 процентов вместо 20. Также можно получить льготный кредит от госструктур, задействованных в программах энергосбережения.

Правда, индивидуальный "ветряк" - удовольствие в целом дорогостоящее: в зависимости от размеров и мощности тянет на сумму от 25 до 40 тысяч евро. Понятно, что, к примеру, ветряки более популярны в сельской местности, нежели в городах. Чтобы обзавестись ветрогенератором высотой 12 и менее метров, особого разрешения местных властей не требуется. Достаточно просто сообщить им об этом. Если же более 12 метров, без него не обойтись, а нарушителей ждет штраф в 1200 евро. В любом случае устанавливать "эольен", как во Франции называют "ветряки", следует на расстоянии не менее высоты мачты по отношению к ближайшему строению. Как правило, такие ветрогенераторы в отличие от "гигантов", используемых для промышленного производства энергии, особого шума не производят. Тем не менее рекомендуется до начала работ поставить об этом в известность соседей. Если у них вдруг возникают возражения, то вопрос может быть рассмотрен в суде: во Франции существуют законы, определяющие допустимые шумовые уровни.

Турция

Турецкое законодательство не требует лицензировать генерирующие мощности до 1 МВт, работающие на возобновляемых источниках энергии. Такой порядок позволяет жителям широко использовать солнечные батареи - благо климат позволяет с их помощью серьезно экономить. Практически все дома в сельской местности и многие жилые здания в городах оснащены солнечными панелями. Турецкие производители электричества получают поддержку через Механизм поддержки возобновляемых источников энергии (YEKDEM), который позволяет им продавать излишки энергии по фиксированным тарифам, не зависящим от рыночных колебаний.

Самые высокие расценки - на энергию, получаемую от заводов биомассы и от солнечных панелей, самая дешевая - от ветряков и ГЭС. По данным министерства энергетики и природных ресурсов Турции на сентябрь, большинство выбирают в качестве источника энергии фотогальванические солнечные панели мощностью менее 1 МВт, которые широко представлены на рынке. Плюс у турецких компаний есть опыт их обслуживания и ремонта, также они не занимают много места. Вместе с тем некоторые пытаются ставить и небольшие ветряки. Что же касается ветряков большого размера и заводов по переработке биомассы, то эти проекты требуют серьезных вложений и, как правило, подобными вещами занимаются те, кто намерен продавать излишки энергии.