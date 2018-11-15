На Украине делят миллиарды Януковича

На Украине миллиарды бывшего президента страны Виктора Януковича предлагают израсходовать на нужды силовых и правоохранительных структур. Впрочем, официальный Киев пока так и не определил окончательную судьбу финансовых накоплений экс-руководителя государства.

С инициативой о распределении конфискованных у Виктора Януковича финансовых средств выступили глава украинского оборонного ведомства Степан Полторак и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает издание "Корреспондент".

Так, руководитель минобороны Полторак предлагает направить четыре миллиарда гривен на закупку и модернизацию вооружения и военной техники. Еще один миллиард чиновник рекомендует пустить на строительство военных объектов.

В свою очередь руководитель МВД Аваков просит выделить два миллиарда гривен Государственному ипотечному учреждению на обеспечение жильем полицейских на условиях финансового лизинга. По его мнению, порядка 125 миллионов гривен следует израсходовать на приобретение пожарных машин для Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также 49 миллионов гривен - на закупку спецтехники для пограничников.

Указанные предложения будут рассмотрены, после чего украинское правительство в ближайшее время примет окончательное решение по данному вопросу.

"Когда все изменения будут внесены и финальный текст будет подписан и опубликован, тогда и будет распределение", - заявила по этому поводу и.о. министра финансов Украины Оксана Макарова.