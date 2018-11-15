Набиуллина назвала два главных риска для экономики

Новости

Назван город России с самыми лучшими дорогами 08:45
В Сочи собрали 50 миллионов курортного сбора 08:42
Знаменитый испанский путешественник снимет фильм о Крыме 08:34
СК завел дело об избиении школьника учителем в Хабаровском крае 08:08
Названы города России с лучшими дорогами 08:08
В Хабаровском крае "заморозили" цены на хлеб 07:58
В Калифорнии в результате пожаров 58 человек погибли и 130 пропали 07:48
В Японском море столкнулись два рыболовецких траулера 07:25
Мигранты залезли на пограничный забор между Мексикой и США 07:11
Физики ДВФУ создали "ловушку для молекул" опасных веществ 07:06
Взрыв прогремел на кладбище в Буэнос-Айресе 07:01
Подарившую ребенка омичку лишили родительских прав 06:50
Трамп обосновал проигрыш республиканцев на выборах фальсификациями 06:47
В охваченной огнем Калифорнии ожидаются дожди и подтопления 06:29
В Комсомольске-на-Амуре учительница избила второклассника 06:22
На Камчатке объявили штормовое предупреждение 06:18
США назвали новые санкции против РФ "драконовскими" 05:52
Авиакомпания JAL за год отстранила от полетов 19 нетрезвых пилотов 05:36
Жители Камчатки ощутили землетрясение 05:30
В 21 веке США потратили на войны почти шесть триллионов долларов 05:26
США призвали к выводу иранских сил из Сирии 04:58
Четырехметровая акула напала на каякера в Австралии 04:54
Меланья Трамп добилась увольнения заместителя Болтона 04:22
Берлин призвал Киев удалить сайт "Миротворец" 04:17
Власти Британии одобрили проект соглашения по Brexit 03:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменятся ставки по ипотеке в ближайшее время
Как изменятся ставки по ипотеке в ближайшее время
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
15.11.2018 08:45
Рубрика: Экономика

Набиуллина назвала два главных риска для экономики

Текст: Роман Маркелов
Для российской экономики сейчас существует два важных риска, которые являются источниками волатильности на рынках. Это колебания цен на сырьевые товары и изменения в потоках капитала, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на Конгрессе финансистов в Алма-Ате.
Фото: Михаил Почуев/ТАСС Фото: Михаил Почуев/ТАСС
Фото: Михаил Почуев/ТАСС

По ее словам, постоянно появляются и новые риски, поэтому "нужно все время держать руку на пульсе". Одним из инструментов поддержания финансовой стабильности в России Набиуллина назвала паузу в покупке иностранной валюты по бюджетному правилу.

В случае с шоками, связанными с потоками капитала, для финансовой стабильности нужны дополнительные инструменты, одних только плавающего курса и бюджетного правила недостаточно, считает глава ЦБ.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Набиуллина призвала "не бояться" небольшого роста ключевой ставки

"В России у нас есть целый набор таких инструментов: это и автоматически включающиеся валютные свопы, это и аукционные инструменты предоставления валютного финансирования нашим банкам, это и временные регулятивные послабления для банков", - цитирует "Интерфакс" слова Набиуллиной.

Ранее первый зампред Банка России Ксения Юдаева заявляла, что регулятор поддержит российские банки при появлении угроз для финансовой стабильности. В первую очередь речь идет о предоставлении им валютной ликвидности, рублевом рефинансировании, покупках на рынках отдельных активов, перечисляла она. При этом, по оценке Юдаевой, у подавляющего большинства российских банков существует определенная "подушка безопасности", позволяющая им нормально работать в условиях рискового сценария без послаблений ЦБ.

Отметим, Банк России не приобретает валюту для Минфина на открытом рынке с конца августа, когда резко снизился курс рубля и усилились колебания на финансовых рынках. После заседания совета директоров в середине сентября регулятор продлил паузу в закупках до конца 2018 года. Отложенные интервенции ЦБ планирует провести в ближайшие несколько лет.

Экономика Макроэкономика Госфонды и контрольные органы Центральный банк
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Совфеде прокомментировали опасения США проиграть войну России
Мигранты залезли на пограничный забор между Мексикой и США
США назвали новые санкции против РФ "драконовскими"
Берлин призвал Киев удалить сайт "Миротворец"
Россия подала апелляцию в Верховный суд Великобритании