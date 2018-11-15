Набиуллина назвала два главных риска для экономики

Для российской экономики сейчас существует два важных риска, которые являются источниками волатильности на рынках. Это колебания цен на сырьевые товары и изменения в потоках капитала, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на Конгрессе финансистов в Алма-Ате.

По ее словам, постоянно появляются и новые риски, поэтому "нужно все время держать руку на пульсе". Одним из инструментов поддержания финансовой стабильности в России Набиуллина назвала паузу в покупке иностранной валюты по бюджетному правилу.

В случае с шоками, связанными с потоками капитала, для финансовой стабильности нужны дополнительные инструменты, одних только плавающего курса и бюджетного правила недостаточно, считает глава ЦБ.

"В России у нас есть целый набор таких инструментов: это и автоматически включающиеся валютные свопы, это и аукционные инструменты предоставления валютного финансирования нашим банкам, это и временные регулятивные послабления для банков", - цитирует "Интерфакс" слова Набиуллиной.

Ранее первый зампред Банка России Ксения Юдаева заявляла, что регулятор поддержит российские банки при появлении угроз для финансовой стабильности. В первую очередь речь идет о предоставлении им валютной ликвидности, рублевом рефинансировании, покупках на рынках отдельных активов, перечисляла она. При этом, по оценке Юдаевой, у подавляющего большинства российских банков существует определенная "подушка безопасности", позволяющая им нормально работать в условиях рискового сценария без послаблений ЦБ.

Отметим, Банк России не приобретает валюту для Минфина на открытом рынке с конца августа, когда резко снизился курс рубля и усилились колебания на финансовых рынках. После заседания совета директоров в середине сентября регулятор продлил паузу в закупках до конца 2018 года. Отложенные интервенции ЦБ планирует провести в ближайшие несколько лет.