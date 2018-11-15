Названы главные темы встречи совета министров Союзного государства

Проект военной доктрины станет одной из главных тем, которые рассмотрит Совет Министров Союзного государства на заседании в Бресте 13 декабря. Об этом сообщил "Российской газете" госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

"Должен быть рассмотрен проект военной доктрины в новой редакции, приняты две концепции, если они будут готовы к тому моменту. Три вопроса будут посвящены научно-техническому сотрудничеству, среди них определение приоритетов и утверждение положения о премии Союзного государства в области науки и техники. Кроме того, будут бюджетные вопросы, которые всегда рассматриваются к концу года. Мы рассмотрим бюджет на 2019 год, перед тем как он будет утвержден парламентом", - сказал Рапота.

По его словам, в 2019 году Россия и Беларусь займутся развитием совместного экспорта в третьи страны. Этот вопрос тоже будет рассмотрен на заседании Совета.

"У нас много продуктов промышленности, которые являются результатом совместной деятельности, хотя имеют национальный бренд. Взять хотя бы "БелАЗ". Там хватает российских компонентов: двигатели, металл и другие составляющие. То же самое с белорусским трактором: там от 10 до 50 процентов российских деталей в зависимости от комплектации. Продвигая такой товар за границей совместными усилиями, мы помогаем предприятиям России и Белоруссии", - считает госсекретарь.

Проект повестки предстоящего заседания включает 24 вопроса, с учетом подвопросов - 28. Ожидается, что на союзном Совмине одобрят проект концепции программы Союзного государства "Интеграция-СГ" и проект новой программы по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы. Реализовать их планируют в 2019 году.

В 2019 году Россия и Беларусь займутся развитием совместного экспорта в третьи страны

Во время заседания Группы высокого уровня, как передает портал Союзного государства, вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко отметил, что для белорусской стороны ключевыми вопросами были и остаются вопросы промышленной кооперации, снятие и отмена ограничительных мер во взаимной торговле товаров и услуг, обеспечение беспрепятственных поставок белорусского продовольствия в Россию.