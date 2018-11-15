Нефть выросла в цене вопреки увеличению ее запасов в США

Стоимость нефти марки Brent (январский фьючерс) вечером 15 ноября выросла до 67,38 доллара за баррель, что на доллар выше уровня закрытия предыдущего дня. Цена смеси WTI (декабрьский фьючерс) также подорожала на доллар - до 57,24 доллара за баррель. Это произошло после обвала котировок 13 ноября на пять долларов.

Нефть дорожает, несмотря на рост коммерческих запасов сырья в США. Это сезонный тренд, который, как правило, краткосрочно подталкивает нефть к снижению цен, чего не произошло, вероятно (ввиду коррекционного движения котировок вверх после обвала). Запасы в США тем временем показали серьезное увеличение - на 10,27 миллиона баррелей за неделю, в то время как рынок ожидал втрое меньший прирост.

На фоне роста нефти, начала налогового периода и отсрочки введения новых санкций США против России курс рубля отыграл незначительные потери последних дней. Доллар на Московской бирже к 21.00 мск торговался на 85 копеек дешевле - чуть ниже 66 рублей, евро упал более чем на рубль к прошлому торговому дню - ниже 75 рублей. Налоговый период будет оказывать поддержку рублю вплоть до 26 ноября.