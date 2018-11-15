Неизвестный в Запорожье бросил гранату в прохожих

В украинском городе Запорожье неизвестный злоумышленник метнул боевую гранату в группу мужчин и скрылся. При взрыве пострадали три человека, передает ТАСС информацию Национальной полиции Запорожской области.

"14 ноября в 19:05 в Шевченковское отделение полиции Днепровского отдела полиции главного управления Национальной полиции в Запорожской области поступило сообщение, что по улице Военстрой произошел взрыв, - передает ТАСС сообщение пресс-службы ведомства. - Полицейские, прибывшие на место происшествия, установили, что неизвестный бросил взрывной предмет, от взрыва которого пострадали трое мужчин, после чего скрылся в неизвестном направлении".

Мотивы нападения выяснить пока не удалось. Жертвы нападения не имели отношения к политическим партиям, криминалитету и крупному бизнесу. Личность нападавшего тоже пока не удалось установить.