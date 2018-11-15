Новые перспективы для развития Приморья

Судоверфь "Звезда" начала серийный выпуск танкеров класса "Афрамакс". Сегодня состоялась торжественная церемония резки металла для второго танкера класса "Афрамакс" дедвейтом 114 тысяч тонн, в которой приняли участие глава "Роснефти" Игорь Сечин и временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко.

Танкеры "Афрамакс" - современные крупнотоннажные суда, предназначенные для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов. В России суда подобного класса будут выпускаться впервые.

Спуск первого танкера на воду запланирован уже на 2020 год. Всего на верфи "Звезда" будет построено 12 танкеров такого типа. Основную загрузку нового судостроительного комплекса обеспечила компания "Роснефть", заключив контракты на строительство 25 судов различного назначения, в том числе уникальных судов, ранее не выпускавшихся в России.

Строительство подобного флота стало возможным благодаря уникальному оборудованию, которым оснащена судоверфь. В частности, гордостью предприятия является высокоточный газоплазменный станок для резки металла.

По словам Игоря Сечина, начало выпуска судов типа "Афрамакс" - не только показатель роста технологического, производственного, кадрового потенциала судостроительной промышленности, но и вопрос национальной безопасности и независимости.

Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко отметил, что подобное событие имеет большую значимость для Приморья и страны в целом.

"Это новая эра в судостроении, - заявил Олег Кожемяко. - Такие суда в России никто не строил. И, я уверен, что судостроители справятся со всеми планами и графиками, сдадут первое судно в срок. А после пойдут новые заказы, что позволит обеспечить поступления в региональный бюджет, создать новые рабочие места. Сегодня мы видим реальную работу судоверфи "Звезда" и компании "Роснефть", которые позволяют справляться с поручениями Президента РФ".

Доцент школы экономики и менеджмента ДВФУ, кандидат экономических наук Максим Кривелевич отмечает: "Есть сферы, в которые государству и государственным компаниям лучше не вмешиваться. А есть те сферы, которые в поддержке нуждаются. И это, безусловно, судостроение. "Звезда" - проект, созданный по поручению Президента. Он достаточно успешно развивается. Редкий случай, когда удается решать и вопросы кадрового дефицита, и прирастания инфраструктуры".

Игорь Сечин и Олег Кожемяко также подписали долгосрочное соглашение, направленное на сотрудничество в области комплексного социально-экономического развития региона.

Соглашение, в частности, предусматривает сотрудничество в реализации стратегически проектов - создании нефтехимического комплекса ВНХК, а также мероприятия, направленные на дальнейшее развитие судостроительного комплекса "Звезда", модернизацию социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры города Большой Камень, включая строительство жилья для работников судоверфи. Так в Пятом микрорайоне города уже сданы два дома, в котором живут сотрудники судоверфи "Звезда". К 2024 году планируется построить целый квартал - 5 тысяч квартир. Это позволит обеспечить всех сотрудников судоверфи в жилье.

Помимо жилищного обеспечения сотрудников судостроительного комплекса, руководство предприятия поддерживает лучших сотрудников, предоставляя возможность повышать свою квалификацию. Так, мастер участка Дмитрий Козлов, за успехи на производстве пройдет обучение в МГУ имени Невельского. Сейчас специалист получает высшее образование по специальности "Судостроение".

"Я всю свою дальнейшую судьбу связываю с ССК - планирую и дальше тут работать, делать карьеру, - говорит Дмитрий Козлов. - Мой сын скоро заканчивает школу, планирует идти по моим стопам и тоже хочет работать на "Звезде". Так что будет у нас династия".

Среди других важных направлений сотрудничества, предусмотренных в рамках соглашения - возможность строительства новых автозаправочных комплексов и реконструкция действующих. Сотрудничество будет направлено и на повышение уровня безопасности дорожного движения на дорогах Приморского края.

Стороны также договорились об участии в развития острова Русский, а также о возможности участия предприятий края в конкурсах на поставки товаров, в том числе импортозамещающей продукции. Участие в реализации проектов "Роснефти" будет способствовать поддержке местных производителей и развитию их бихнеса. Это должно дать мульпликативный эффект для краевой экономики.