Новый музейный комплекс на Красной площади откроют в 2021 году

Новая выставочная площадка в Москве покажет посетителям экспонаты, которые сейчас находятся в запасниках и решит проблему большого потока желающих посетить музеи Кремля.

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на управляющего делами президента РФ Александра Колпакова, "новый музейно-выставочный комплекс на Красной площади будет готов в 2021 году. Он будет оснащен передовыми инженерными системами, отвечающими международным стандартам, а планировочные решения предусматривают доступность экспозиций и помещений для маломобильной части населения".

Музей расположится в бывшем здании Главного управления вооруженных сил РФ "Средние торговые ряды". В 2012 году здание было передано Музеям Московского кремля для реставрации и подготовки экспозиции нового музея.

По словам генерального директора музейного комплекса Елены Гагариной, Кремль не в состоянии принять такое огромное количество желающих и новая музейная площадка решит эту проблему.

Первый зал музейного комплекса откроет выставка произведений Византийской коллекции. Новая выставочная площадка будет включать в себя два связанных между собой корпуса. В первом расположится музейная экспозиция, образовательные центры, кафе и магазины, а вторая будет предназначен для фондохранилища.

Кстати



В комплекс музея-заповедника "Московский Кремль" входит множество памятников истории и архитектуры. Особенность этого музея в том, что он расположен на территории действующей политической резиденции президента Российской Федерации. В ведении государственного музея находится множество культурных памятников. Проводятся лекции и экскурсии.