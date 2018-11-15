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15.11.2018 18:10
Рубрика: Общество
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Оксфордский словарь назвал слово года

Текст: Елена Новоселова
Оксфордский словарь английского языка, не дожидаясь предпраздничного декабря, подвел итоги года, выбрав главное по употребляемости в средствах массовой информации слово. Им стало прилагательное "токсичный" (toxic). Эту информацию вывесили на сайте словаря.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

На победу слова также влияет число просмотров на странице электронного словаря. Так вот, как отмечается в пресс-релизе, оно в этом году по сравнению с прошлым увеличилось на 45 процентов.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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В прессе использовались все значения прилагательного, как прямые, так и переносные. К примеру, чаще всего встречалось выражение с прямым значением "токсичные химикаты" и с переносным - "токсичная маскулинность". Популярность первого связана с делом Скрипалей, второго - с историей о сексуальных домогательствах, в которую был втянут кандидат на пост судьи Верховного суда США Бретт Кавано, сейчас уже утвержденный.

Как и положено качественному словарю, Оксфордский исследует этимологию слова "toxic", которая отсылает сначала к латыни, а потом восходит к греческому, на котором словосочетание toxikon pharmakon значило "смертельный яд". Им древние эллины обмазывали стрелы луков.

Справка

В 2017 году словом года стало выражение "молодежный бунт" (youthquake). Его словарь трактует как большие культурные, политические или социальные изменения, появляющиеся в результате влияния молодежи.

Общество Образование
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