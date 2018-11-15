Оксфордский словарь назвал слово года

Оксфордский словарь английского языка, не дожидаясь предпраздничного декабря, подвел итоги года, выбрав главное по употребляемости в средствах массовой информации слово. Им стало прилагательное "токсичный" (toxic). Эту информацию вывесили на сайте словаря.

На победу слова также влияет число просмотров на странице электронного словаря. Так вот, как отмечается в пресс-релизе, оно в этом году по сравнению с прошлым увеличилось на 45 процентов.

В прессе использовались все значения прилагательного, как прямые, так и переносные. К примеру, чаще всего встречалось выражение с прямым значением "токсичные химикаты" и с переносным - "токсичная маскулинность". Популярность первого связана с делом Скрипалей, второго - с историей о сексуальных домогательствах, в которую был втянут кандидат на пост судьи Верховного суда США Бретт Кавано, сейчас уже утвержденный.

Как и положено качественному словарю, Оксфордский исследует этимологию слова "toxic", которая отсылает сначала к латыни, а потом восходит к греческому, на котором словосочетание toxikon pharmakon значило "смертельный яд". Им древние эллины обмазывали стрелы луков.

Справка

В 2017 году словом года стало выражение "молодежный бунт" (youthquake). Его словарь трактует как большие культурные, политические или социальные изменения, появляющиеся в результате влияния молодежи.