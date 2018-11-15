Получила на день рождения престижный, дорогой подарок - десятую модель айфона. Подруга, известный врач, вместо поздравления дала совет: "Не переходите на него - очень неудобная модель". А ее коллега, не менее известный врач, удивилась: "Такая прекрасная вещь, а вы на нее все еще не перешли".

Я не случайно говорю о врачебной специальности подруг. Одаряя меня советами, они ничего не говорят о влиянии мобильников на здоровье. Так, может, и нет в этом необходимости? Может, безопасность их безоговорочно доказана? И нет смысла думать о количестве минут, проведенных в обнимку с "мобилой". Говорите хоть часами, читайте свежие новости, снимайте селфи и разглядывайте присланные фотографии. Но...

Чем популярнее новые изобретения, тем больше споров об их влиянии на наше здоровье. А уж вокруг мобильников, пожалуй, более всего, поскольку они по популярности - впереди всех.

Прежде всего эксперты во всем мире пытаются понять, могут ли мобильники спровоцировать онкологическое заболевание. Любопытство закономерное: рак держит печальное первенство и по количеству, и по смертельным исходам. Иногда опережая, иногда уступая первое место болезням сердца и сосудов.

И вот данные исследования, которое проведено в рамках Американской национальной токсикологической программы. Оно показало: мобильный все же может стать причиной злокачественного новообразования, но при определенных условиях. Специалисты изучали на крысах и мышах влияние смартфонов. В течение двух лет грызуны по девять часов в сутки подвергались высокому радиочастотному излучению. В итоге у пяти - семи процентов особей мужского пола в сердце обнаружены злокачественные невриномы. А у двух-трех процентов развились глиомы - разновидность рака головного мозга, в большинстве случаев приводящая к смерти. Это значит, что излучения, которые выделяются телефоном, могут провоцировать онкологические заболевания.

Не торопитесь отказываться от мобильника! Впрочем, это уже и невозможно. Попробуйте хотя бы на несколько часов остаться без этого устройства! Не получится. Зависимость полная. К тому же есть повод для оптимизма.

Изучение влияния мобильников на риск развития рака так и не дало однозначный ответ: есть вред или нет

Оказывается, сам эксперимент американские специалисты проводили… 18 лет назад. Но тогда были совсем иные устройства. Современные смартфоны работают на иной частоте, волны которой с большим трудом проникают в живой организм. Кроме того, уровень излучения, получаемый крысами и мышами, несравним с тем излучением, который получают обычные пользователи мобильных телефонов. Тот уровень излучения был очень высоким. Радиоволны затрагивали все тело грызуна. А у нас с вами излучение радиочастот затрагивает те участки кожи, где чаще держат устройство. Итог? Многолетнее изучение влияния мобильных телефонов на риск развития рака так и не помогло получить однозначный ответ: вреден или нет мобильник. И значит… Думайте сами, решайте сами. Потому как нет ничего сложнее нас самих.

Пример совсем из другой области. Нужно или нет удалять аппендикс? Вопрос риторический. Если он заявил о себе во весь голос, то обязательно нужно. Но когда-то даже появились приверженцы того, что его, аппендикс, надо удалять даже в так называемый холодный период ради профилактики. Потом, правда, от подобных предложений отказались. Прошло время и…

Шведские ученые провели исследования и пришли к выводу: у людей, которым удалили аппендикс, снижается риск развития болезни Паркинсона. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Translational Medicine. Специалисты проанализировали данные почти 1,7 миллиона человек за последние 50 с лишним лет. Случаев удаления аппендикса оказалось 1,17 на тысячу человек.

Ученые заметили: те, кому вырезали аппендикс, заболевали болезнью Паркинсона на 19,3 процента реже. Кроме того, в параллельном исследовании специалисты изучили информацию о 849 пациентах, перенесших операцию по удалению аппендикса и страдающих болезнью Паркинсона, и выяснили, что недуг у них возникал в среднем на 3,6 года позже, чем у остальных. Почему?

По версии исследователей, такая закономерность объясняется наличием в придатке слепой кишки белка альфа-синуклеина, который играет ключевую роль в развитии неврологического заболевания. Белок теоретически может попасть в пищеварительную систему, а впоследствии в мозг, оказав на его клетки разрушительное воздействие. И постепенно развивается болезнь Паркинсона - хроническое неврологическое заболевание. Пока неизлечимое. Но это отнюдь не значит, что следует удалять аппендикс в профилактических целях. Во всяком случае, пока не значит. А там… Время покажет.