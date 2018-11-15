Новости

США ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии 19:28
Цены на жизненно важные лекарства будут снижаться 18:54
В Твери реабилитировали запрещенную афишу 18:44
Художник пообещал уничтожить купленную картину Бэнкси 18:44
В Кузбассе детскую площадку собрали на час ради фото 18:41
Минздрав назвал случаи, когда производитель обязан снизить цену лекарства 18:31
Сергей Кузнецов прокомментировал ситуацию вокруг киноцентра "Соловей" 18:26
Стали известны подробности сюжета нового "Чужого" 18:25
СМИ: Роналду обручился с матерью своего ребенка 18:24
МИД РФ: Минюст США не препятствовал пыткам ЦРУ 18:22
У сигарообразного астероида Оумуамуа обнаружили "двигатель" 18:12
В Турции найден редкий 1800-летний драгоценный камень 18:10
Кирьяков: Акинфеев рановато ушел из сборной 18:07
В Минске объявили победителя конкурса СГ среди учителей начальных классов 18:05
Крейсер "Петр Великий" отработал борьбу с подлодками в Баренцевом море 18:02
Банк России завершил создание системы обмена данными о хакерах в ЕАЭС 18:01
Важная находка в США подтвердила миф о конкистадорах 18:00
МИД РФ осудил решение США привлечь боевиков к охране конвоев в Сирии 17:58
Спортивный директор "Арсенала": Черевченко показал, на что способен 17:57
Матвиенко надеется, что Дума вскоре примет закон о запрете клеток в судах 17:54
Прием заявок на архитектурную премию Москвы начнется 1 декабря 17:46
Названы главные темы встречи совета министров Союзного государства 17:41
Hyundai привезет в Россию три новинки 17:40
В метро Милана 14 человек пострадали из-за резкого торможения 17:36
Назван самый посещаемый музей России 17:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
22 ноября в "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
22 ноября в "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
15.11.2018 19:36
Рубрика: Общество

Чего боится Паркинсон

Опасны ли мобильные телефоны?
Текст: Ирина Лозовская
Российская газета - Федеральный выпуск №7721 (258)
Получила на день рождения престижный, дорогой подарок - десятую модель айфона. Подруга, известный врач, вместо поздравления дала совет: "Не переходите на него - очень неудобная модель". А ее коллега, не менее известный врач, удивилась: "Такая прекрасная вещь, а вы на нее все еще не перешли".
Что полезно, что вредно? Время покажет. Фото: depositphotos.com Что полезно, что вредно? Время покажет. Фото: depositphotos.com
Что полезно, что вредно? Время покажет. Фото: depositphotos.com

Я не случайно говорю о врачебной специальности подруг. Одаряя меня советами, они ничего не говорят о влиянии мобильников на здоровье. Так, может, и нет в этом необходимости? Может, безопасность их безоговорочно доказана? И нет смысла думать о количестве минут, проведенных в обнимку с "мобилой". Говорите хоть часами, читайте свежие новости, снимайте селфи и разглядывайте присланные фотографии. Но...

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Какие гаджеты помогут москвичам не замерзнуть зимой

Чем популярнее новые изобретения, тем больше споров об их влиянии на наше здоровье. А уж вокруг мобильников, пожалуй, более всего, поскольку они по популярности - впереди всех.

Прежде всего эксперты во всем мире пытаются понять, могут ли мобильники спровоцировать онкологическое заболевание. Любопытство закономерное: рак держит печальное первенство и по количеству, и по смертельным исходам. Иногда опережая, иногда уступая первое место болезням сердца и сосудов.

И вот данные исследования, которое проведено в рамках Американской национальной токсикологической программы. Оно показало: мобильный все же может стать причиной злокачественного новообразования, но при определенных условиях. Специалисты изучали на крысах и мышах влияние смартфонов. В течение двух лет грызуны по девять часов в сутки подвергались высокому радиочастотному излучению. В итоге у пяти - семи процентов особей мужского пола в сердце обнаружены злокачественные невриномы. А у двух-трех процентов развились глиомы - разновидность рака головного мозга, в большинстве случаев приводящая к смерти. Это значит, что излучения, которые выделяются телефоном, могут провоцировать онкологические заболевания.

Не торопитесь отказываться от мобильника! Впрочем, это уже и невозможно. Попробуйте хотя бы на несколько часов остаться без этого устройства! Не получится. Зависимость полная. К тому же есть повод для оптимизма.

Изучение влияния мобильников на риск развития рака так и не дало однозначный ответ: есть вред или нет

Оказывается, сам эксперимент американские специалисты проводили… 18 лет назад. Но тогда были совсем иные устройства. Современные смартфоны работают на иной частоте, волны которой с большим трудом проникают в живой организм. Кроме того, уровень излучения, получаемый крысами и мышами, несравним с тем излучением, который получают обычные пользователи мобильных телефонов. Тот уровень излучения был очень высоким. Радиоволны затрагивали все тело грызуна. А у нас с вами излучение радиочастот затрагивает те участки кожи, где чаще держат устройство. Итог? Многолетнее изучение влияния мобильных телефонов на риск развития рака так и не помогло получить однозначный ответ: вреден или нет мобильник. И значит… Думайте сами, решайте сами. Потому как нет ничего сложнее нас самих.

Фото: depositphotos.com
Ученые выяснили, как с помощью мобильника обнаружить опасную болезнь

Пример совсем из другой области. Нужно или нет удалять аппендикс? Вопрос риторический. Если он заявил о себе во весь голос, то обязательно нужно. Но когда-то даже появились приверженцы того, что его, аппендикс, надо удалять даже в так называемый холодный период ради профилактики. Потом, правда, от подобных предложений отказались. Прошло время и…

Шведские ученые провели исследования и пришли к выводу: у людей, которым удалили аппендикс, снижается риск развития болезни Паркинсона. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Translational Medicine. Специалисты проанализировали данные почти 1,7 миллиона человек за последние 50 с лишним лет. Случаев удаления аппендикса оказалось 1,17 на тысячу человек.

Ученые заметили: те, кому вырезали аппендикс, заболевали болезнью Паркинсона на 19,3 процента реже. Кроме того, в параллельном исследовании специалисты изучили информацию о 849 пациентах, перенесших операцию по удалению аппендикса и страдающих болезнью Паркинсона, и выяснили, что недуг у них возникал в среднем на 3,6 года позже, чем у остальных. Почему?

По версии исследователей, такая закономерность объясняется наличием в придатке слепой кишки белка альфа-синуклеина, который играет ключевую роль в развитии неврологического заболевания. Белок теоретически может попасть в пищеварительную систему, а впоследствии в мозг, оказав на его клетки разрушительное воздействие. И постепенно развивается болезнь Паркинсона - хроническое неврологическое заболевание. Пока неизлечимое. Но это отнюдь не значит, что следует удалять аппендикс в профилактических целях. Во всяком случае, пока не значит. А там… Время покажет.

Общество Здоровье
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Козак поручил проверить данные о дефиците топлива в регионах
США ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии
Депутаты поддержали идею смягчить наказание за лайки и репосты
Отрубившему кисти жене изуверу дали 14 лет колонии строгого режима
Песков не подтвердил сообщения о проверке президента металлодетектором