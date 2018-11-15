Определен облик серийного истребителя Су-57

Новейший российский истребитель Су-57 будет выпускаться в так называемой "пиксельной" окраске, которая снизит визуальную заметность самолета.

Об этом заявил главный конструктор-директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец. По его словам, для серийного производства был выбран вариант машины под номером 511 (Т-50-11).

- Пиксельная окраска дает эффект размытого контура, что позволяет исказить четкие границы, которые есть у аэродинамической компоновки самолета, - рассказал Стрелец телеканалу "Звезда".

Конструктор добавил, что задачу незаметности российского истребителя пятого поколения решает форма планера, а также специальное покрытие на фонаре и определенных элементах корпуса.

Кроме того, малозаметность самолета обеспечивает и улучшенный во время разработки двигатель - он может развивать сверхзвуковую скорость на максимальном режиме, а не на форсаже.

- Бесфорсажный крейсерский сверхзвук нужен для того, чтобы снизить инфракрасную заметность, - сказал глава ОКБ Сухого.

Испытания Су-57 с номером 511 (Т-50-11) начались осенью 2017 года. Самолет стал десятым прототипом и одним из двух предсерийных образцов российского новейшего истребителя. Первая серийная партия машин поступит в подразделения ВКС РФ в следующем году.