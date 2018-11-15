Палестинец ранил ножом полицейских в Иерусалиме

Вооруженный ножом палестинец напал на стражей порядка в Иерусалиме. Инцидент произошел на территории полицейского участка. Злоумышленника уже назвали "террористом".

ТАСС не сообщает других подробностей. Официальный представитель полиции Израиля Микки Розенфельд рассказал, что нападение с применением холодного оружия произошло в среду вечером. Мужчина, имя которого не разглашается, обезврежен и арестован.

"Двое наших сотрудников были ранены. Они доставлены в больницу", - написал в Twitter Розенфельд.