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15.11.2018 19:37
Рубрика: Общество

Паллиативную помощь можно будет получить на дому и в дневном стационаре

Текст: Ирина Невинная
Паллиативную помощь безнадежно больные пациенты смогут получать не только в специальных учреждениях - хосписах, паллиативных отделениях стационаров, но также в дневных стационарах по месту жительства и на дому. Это предусмотрено поправками в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", подготовленными министерством здравоохранения. Сегодня его глава Вероника Скворцова представила законопроект, касающийся вопросов оказания паллиативной медицинской помощи, на заседании Правительства РФ.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com
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В соответствии с требованиями Всемирной организации здравоохранения законопроект расширяет понятие "паллиативная медицинская помощь" и уточняет порядок ее оказания неизлечимо больным, пояснили в Минздраве. Причем речь идет не только о медицинских действиях, направленных на облегчение страданий больного, но и социальной поддержке. В законопроекте уточняется, что паллиативная помощь - это комплекс действий, включающий: медицинское вмешательство, действия психологического характера по уходу, направленные на улучшение качества жизни, избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания всеми возможными средствами, включая применение наркотических или психотропных лекарств.

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Оговаривается возможность оказания паллиативной помощи как в амбулаторных условиях, в том числе на дому, так и в условиях стационара. При этом при оказании паллиативной медицинской помощи в условиях дневного стационара граждане также будут обеспечиваться лекарствами в рамках программы госгарантий, то есть бесплатно.

Законопроект также прописывает, как будут взаимодействовать медработники и работники социального обслуживания, а также благотворительные фонды и некоммерческие организации.

Общество Здоровье Правительство Минздрав
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