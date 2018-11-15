ПФР объяснил, кто может рассчитывать на предпенсионные льготы

Люди предпенсионного возраста смогут получить льготы за пять лет до наступления нового возраста для выхода на пенсию, сообщает Пенсионный фонд России (ПФР).

В фонде напомнили, что со следующего года в стране начнется переходный период, который установит новые границы пенсионного возраста, повышаться он будет на полгода в год. Адаптироваться к новым границам помогут меры социальной поддержки - льготы по налогам на имущество и землю, ежегодная диспансеризация, гарантии занятости и так далее.

Право на льготы люди получат за пять лет до наступления нового пенсионного возраста. К примеру, в 2024 году пенсионный возраст составит 58 лет для женщин и 63 года для мужчин. Право на льготы в этот момент получат женщины 53 лет и мужчины 58 лет.

Для тех, кто выходит на пенсию досрочно, например, из-за вредных и опасных условий труда, предпенсионный возраст тоже будет наступать за пять лет. Например, водители общественного транспорта, имеющие специальный стаж 15 и 20 лет для мужчин и женщин, выходят на пенсию соответственно в 50 и 55 лет. А предпенсионный возраст у них наступит в 45 и 50 лет. Также и многодетные мамы станут предпенсионерами и получат право на льготы в 45 лет.

Но есть исключение - налоговые льготы. Они будут назначаться в границах действующего сейчас пенсионного возраста - при достижении 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин. Северяне, которые выходят на пенсию на пять лет раньше других, налоговые льготы получат соответственно в 50 и 55 лет.