21 ноября в России отмечают Михайлов день, о котором Иван Шмелев писал: "Михайла-Архангел всегда по снежку приходит. В деревне теперь веселье: свадьбы играют, бражку варят".

В Церкви праздник зовется торжественно: "Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных", слово "собор" здесь значит "собрание", то есть в этот день чествуют Архангела Михаила и остальных ангелов. А заодно и всех носителей имени. О людях позже, сначала об ангелах. О том, кто такой Архангел Михаил, что значит "архистратиг", почему древнееврейское имя стало так любимо у русских, и может ли имя спасти его носителя?

1. Наверное, у каждого найдется история, когда чудом удавалось избежать беды, и мы понимали: то была помощь нашего Ангела Хранителя. У Чехова есть фраза: "не пусто между небом и землей". Это об ангелах, называемых часто Небесным воинством. Ангелы - это духовные существа, через которых Бог являет нам Свою волю, и они же помогают человеку эту волю исполнить. Ангелы являют себя в самые важные моменты взаимоотношения человека с Богом. Из Священного Писания и Предания мы знаем, что это существа духовные, бестелесные, или - раньше по этому поводу шли споры - обладающие так называемым "тонким телом". Поскольку это существа духовные, для них нет проблем с перемещением в пространстве. Мы также знаем, что ангелы одарены волею, умом, могуществом и "ведением" - знаниями. То есть это существа личностные, им присущи все те дары, которые свойственны личности. Ангелы безгрешны и приближены к Богу.

И тут пора сказать, что кроме ангельского мира есть мир "духов злобы поднебесной", глава которых носит имена дьявол (греч. - "клеветник, обольститель"), сатана (евр. - "враг, противник"), много других имен, и человек испытывает на себе действие как добрых ангелов, так и "духов злобы поднебесной".

2. Согласно общецерковному Преданию, в ангельском мире, сотворенном Богом, одним из самых могущественных, одним из самых одаренных ангелов был Денница. Как часто бывает с личностями одаренными, Денница пал жертвой своей гордыни. В чем тут дело? Неотъемлемое право личности - право на духовную свободу. То есть право свободно, согласно своему желанию, а не из необходимости или по принуждению, выбирать жизнь с Богом или без Него.

Денница, наделенный от Господа свободой воли, решил сам стать как Бог. Он восстал против Творца, начал отрицать Его, противиться Ему, и это превратило Денницу в злого духа, что отразилось в его имени - он стал дьяволом, сатаной. Движимый гордыней, сатана увлек за собою других ангелов, которые в этом противлении Богу стали бесами. Так дьявол создал свой мир злобы, и неизбежно началась война, где ангельское воинство против сатаны возглавил Архангел Михаил, за что его еще называют Архистратигом, то есть верховным воином. Со словами Архангела Михаила: "Кто равен Богу? Никто, как Бог!" дьявол "стремительно, молнией" был низвергнут вниз, в преисподнюю, в ад. Михаил в переводе с древнееврейского и означает: "Кто как Бог?", то есть воинственный клич, утверждающий главенство Господа, и послужил именем для предводителя ангельского воинства. Святитель Афанасий Александрийский комментировал падение Денницы так: "Диавол, враг нашего рода, ниспав с Неба, блуждает в пространстве этого нижнего воздуха, где, начальствуя над подобными ему, при содействии их, обольщает людей и старается воспрепятствовать тем, кто стремится ввысь".

3. История Архангела Михаила, бросившегося на борьбу с дьяволом и низвергнувшего его, тронуло русское сердце, и после Крещения Руси имя Михаил утверждается в народе. Поименно Церковь знает восемь архангелов: Гавриил, Рафаил, Уриил, Селафиил, Иегудиил, Варахиил и Иеремиил, день в святках у всех один, но именно в честь Архангела Михаила называют мальчиков. Бесстрашие, верность, победоносность, способность сплотить вокруг себя сторонников правого дела - кто бы не хотел видеть эти качества в своем ребенке? Плюс надежда на духовное покровительство Архистратига. Среди великих воинов у нас и первый "Великий князь всея Руси" святой Михаил Тверской, и удачливый полководец Смутного времени Михаил Скопин-Шуйский, и знаменитый Михаил Барклай-де-Толли, и генерал-фельдмаршал, герой войны 1812 г. Михаил Воронцов, и пограничник, прототип Павла Верещагина из "Белого солнца пустыни" Михаил Поспелов... Газетная полоса мала, всех воинов, осеняемых защитой Архистратига Михаила, тут не перечислить. Остановимся на одном примере.

Архангел Михаил. Конец XIII в., ГТГ. Фото: Wikipedia.org

4. Родившийся в сентябре Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов (1745-1813 гг.), названный в честь Архангела Михаила, был спасаем своим Ангелом Хранителем как минимум дважды. Обычно подобные чудесные случаи верующие не делают достоянием гласности - сокровенные события лелеют в сердце, а не торгуют ими навынос. И Михаил Кутузов - человек глубокой веры, не рассказывал о произошедшем, как о чуде. Да вот только очевидцы событий были ими настолько поражены, что скрыть удивления не сумели.

Итак, 1774 год, Русско-турецкая война. Гаджи-Али-бей высаживает десант в нашей Алуште. В бою у деревни Шума под Алуштой двадцативосьмилетний Михаил Кутузов получает первое серьезное ранение - в голову: шальная пуля попадает ему в левый висок и выходит около правого глаза! Вот что сообщает об этом главнокомандующий Крымской армией генерал-аншеф В. М. Долгоруков в своем докладе Екатерине II: "Ранены: Московского легиона подполковник Голенищев-Кутузов, приведший гренадерский свой баталион, из новых и молодых людей состоящий, до такого совершенства, что в деле с неприятелем превосходил оный старых солдат. Сей штаб-офицер получил рану пулею, которая, ударивши между глазу и виска, вышла напролет в том же месте на другой стороне лица". То, что Михаил Кутузов сохранил ум, память, даже зрение, - чудо и для современной нейрохирургии. То, что через два года вернулся к военной службе, - чудо вдвойне. Прозорливые зашептались: "Господь сохранил Кутузова для великих дел". Не иначе.

Еще через два года, в августе 1788-го, во время очередной вылазки турков под Очаковом вторая пуля - подружка первой! - пытаясь сразить великого полководца, прошла почти старой дорожкой: от виска, наискосок, к противоположному глазу. И в этот раз Михаил Кутузов остался жив и в 1789 году принял отдельный корпус. Тут уж призадумались даже люди, далекие от православия и мыслей о всяких там Ангелах Хранителях. "Надобно думать, - размышлял принц де Линь, австрийский фельдмаршал и военный писатель, - что Провидение сохраняет этого человека для чего-нибудь необыкновенного, потому что он исцелился от двух ран, из коих каждая смертельна". А Императрица Екатерина II, прослышав о таком удивительном случае, заметила: "Надобно беречь Кутузова. Он у меня будет великим генералом". Берег Михаила Кутузова не случай - Господь, по Промыслу Своему видевший, какую роль предстоит сыграть великому полководцу в тяжелую для России годину французского нашествия. Берег через Своего вестника - Ангела Хранителя.