В Церкви праздник зовется торжественно: "Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных", слово "собор" здесь значит "собрание", то есть в этот день чествуют Архангела Михаила и остальных ангелов. А заодно и всех носителей имени. О людях позже, сначала об ангелах. О том, кто такой Архангел Михаил, что значит "архистратиг", почему древнееврейское имя стало так любимо у русских, и может ли имя спасти его носителя?
1. Наверное, у каждого найдется история, когда чудом удавалось избежать беды, и мы понимали: то была помощь нашего Ангела Хранителя. У Чехова есть фраза: "не пусто между небом и землей". Это об ангелах, называемых часто Небесным воинством. Ангелы - это духовные существа, через которых Бог являет нам Свою волю, и они же помогают человеку эту волю исполнить. Ангелы являют себя в самые важные моменты взаимоотношения человека с Богом. Из Священного Писания и Предания мы знаем, что это существа духовные, бестелесные, или - раньше по этому поводу шли споры - обладающие так называемым "тонким телом". Поскольку это существа духовные, для них нет проблем с перемещением в пространстве. Мы также знаем, что ангелы одарены волею, умом, могуществом и "ведением" - знаниями. То есть это существа личностные, им присущи все те дары, которые свойственны личности. Ангелы безгрешны и приближены к Богу.
И тут пора сказать, что кроме ангельского мира есть мир "духов злобы поднебесной", глава которых носит имена дьявол (греч. - "клеветник, обольститель"), сатана (евр. - "враг, противник"), много других имен, и человек испытывает на себе действие как добрых ангелов, так и "духов злобы поднебесной".
2. Согласно общецерковному Преданию, в ангельском мире, сотворенном Богом, одним из самых могущественных, одним из самых одаренных ангелов был Денница. Как часто бывает с личностями одаренными, Денница пал жертвой своей гордыни. В чем тут дело? Неотъемлемое право личности - право на духовную свободу. То есть право свободно, согласно своему желанию, а не из необходимости или по принуждению, выбирать жизнь с Богом или без Него.
Денница, наделенный от Господа свободой воли, решил сам стать как Бог. Он восстал против Творца, начал отрицать Его, противиться Ему, и это превратило Денницу в злого духа, что отразилось в его имени - он стал дьяволом, сатаной. Движимый гордыней, сатана увлек за собою других ангелов, которые в этом противлении Богу стали бесами. Так дьявол создал свой мир злобы, и неизбежно началась война, где ангельское воинство против сатаны возглавил Архангел Михаил, за что его еще называют Архистратигом, то есть верховным воином. Со словами Архангела Михаила: "Кто равен Богу? Никто, как Бог!" дьявол "стремительно, молнией" был низвергнут вниз, в преисподнюю, в ад. Михаил в переводе с древнееврейского и означает: "Кто как Бог?", то есть воинственный клич, утверждающий главенство Господа, и послужил именем для предводителя ангельского воинства. Святитель Афанасий Александрийский комментировал падение Денницы так: "Диавол, враг нашего рода, ниспав с Неба, блуждает в пространстве этого нижнего воздуха, где, начальствуя над подобными ему, при содействии их, обольщает людей и старается воспрепятствовать тем, кто стремится ввысь".
3. История Архангела Михаила, бросившегося на борьбу с дьяволом и низвергнувшего его, тронуло русское сердце, и после Крещения Руси имя Михаил утверждается в народе. Поименно Церковь знает восемь архангелов: Гавриил, Рафаил, Уриил, Селафиил, Иегудиил, Варахиил и Иеремиил, день в святках у всех один, но именно в честь Архангела Михаила называют мальчиков. Бесстрашие, верность, победоносность, способность сплотить вокруг себя сторонников правого дела - кто бы не хотел видеть эти качества в своем ребенке? Плюс надежда на духовное покровительство Архистратига. Среди великих воинов у нас и первый "Великий князь всея Руси" святой Михаил Тверской, и удачливый полководец Смутного времени Михаил Скопин-Шуйский, и знаменитый Михаил Барклай-де-Толли, и генерал-фельдмаршал, герой войны 1812 г. Михаил Воронцов, и пограничник, прототип Павла Верещагина из "Белого солнца пустыни" Михаил Поспелов... Газетная полоса мала, всех воинов, осеняемых защитой Архистратига Михаила, тут не перечислить. Остановимся на одном примере.
4. Родившийся в сентябре Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов (1745-1813 гг.), названный в честь Архангела Михаила, был спасаем своим Ангелом Хранителем как минимум дважды. Обычно подобные чудесные случаи верующие не делают достоянием гласности - сокровенные события лелеют в сердце, а не торгуют ими навынос. И Михаил Кутузов - человек глубокой веры, не рассказывал о произошедшем, как о чуде. Да вот только очевидцы событий были ими настолько поражены, что скрыть удивления не сумели.
Итак, 1774 год, Русско-турецкая война. Гаджи-Али-бей высаживает десант в нашей Алуште. В бою у деревни Шума под Алуштой двадцативосьмилетний Михаил Кутузов получает первое серьезное ранение - в голову: шальная пуля попадает ему в левый висок и выходит около правого глаза! Вот что сообщает об этом главнокомандующий Крымской армией генерал-аншеф В. М. Долгоруков в своем докладе Екатерине II: "Ранены: Московского легиона подполковник Голенищев-Кутузов, приведший гренадерский свой баталион, из новых и молодых людей состоящий, до такого совершенства, что в деле с неприятелем превосходил оный старых солдат. Сей штаб-офицер получил рану пулею, которая, ударивши между глазу и виска, вышла напролет в том же месте на другой стороне лица". То, что Михаил Кутузов сохранил ум, память, даже зрение, - чудо и для современной нейрохирургии. То, что через два года вернулся к военной службе, - чудо вдвойне. Прозорливые зашептались: "Господь сохранил Кутузова для великих дел". Не иначе.
Еще через два года, в августе 1788-го, во время очередной вылазки турков под Очаковом вторая пуля - подружка первой! - пытаясь сразить великого полководца, прошла почти старой дорожкой: от виска, наискосок, к противоположному глазу. И в этот раз Михаил Кутузов остался жив и в 1789 году принял отдельный корпус. Тут уж призадумались даже люди, далекие от православия и мыслей о всяких там Ангелах Хранителях. "Надобно думать, - размышлял принц де Линь, австрийский фельдмаршал и военный писатель, - что Провидение сохраняет этого человека для чего-нибудь необыкновенного, потому что он исцелился от двух ран, из коих каждая смертельна". А Императрица Екатерина II, прослышав о таком удивительном случае, заметила: "Надобно беречь Кутузова. Он у меня будет великим генералом". Берег Михаила Кутузова не случай - Господь, по Промыслу Своему видевший, какую роль предстоит сыграть великому полководцу в тяжелую для России годину французского нашествия. Берег через Своего вестника - Ангела Хранителя.