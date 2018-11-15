Почему Трамп утратил интерес к каравану мигрантов на границе США

Первые группы так называемого каравана мигрантов из стран Центральной Америки после нескольких недель шествия по просторам Мексики наконец добрались до южной границы США. По данным информационного агентства EFE, они пока остановились в приграничном городке Тихуана и не предпринимали попыток пересечь границу. Всего, по разным оценкам, к американо-мексиканской границе продолжают идти около 3-4 тысяч человек, рассчитывающих получить убежище в Америке.

Последние недели, пока караван продвигался по Мексике, президент США Дональд Трамп бил в набат, всячески привлекая внимание к угрозе от нелегальных мигрантов. Он и его союзники в прессе ежедневно пугали американцев тем, что среди нелегалов укрываются сотни уголовников и выходцев с Ближнего Востока, которые, проникнув в страну, принесут с собой насилие. Трамп называл ситуацию "тяжелым кризисом" и попыткой "вторжения", настаивая, что это спровоцировано миграционной политикой оппозиционных ему демократов.

Тем не менее к тому моменту, когда мигранты, наконец, добрались до границы, президент США, как и его сторонники, вдруг утратил интерес к этой теме. Если в конце октября - начале ноября Трамп написал около полусотни "твитов" о ситуации на границе, то за последнюю неделю - лишь один. А на последней пресс-конференции глава государства за полтора часа упомянул слово "караван" лишь однажды и то в предложении: "Я говорю совсем не только о караване".

Если проанализировать выступления американского лидера, то несложно заметить, что временной рубеж, после которого он внезапно остыл к мигрантам, примерно совпадает с промежуточными выборами в США, состоявшимися 6 ноября.

Это не означает, что администрация прекратила действовать. Ранее Трамп распорядился направить в помощь погранвойскам на южных рубежах до 15 тысяч военнослужащих для пресечения возможных попыток пересечения границы и даже грозил вовсе закрыть ее, если власти Мексики сами не остановят мигрантов. В среду туда направился министр обороны США Джеймс Мэттис. Трамп также подписал указ об отказе в рассмотрении запросов на предоставление убежищ тем, кто пересек границу незаконно.

Но в информационном плане тема явно отошла на второй план. Напрашивается вывод, что хозяин Белого дома намеренно разыгрывал миграционную карту перед выборами и считал ее выигрышной, чтобы агитировать своих сторонников прийти на избирательные участки. Глава государства "выжал" из каравана высокую явку и теперь переключился на другие проблемы. Такой акцент в предвыборной агитации указывает на заметные сдвиги в платформе республиканской партии при Дональде Трампе.

Изначально лидеры республиканцев в конгрессе США призывали во время предвыборной борьбы делать акцент на экономическом буме как прямом следствии их политики за последние пару лет. Экономический рост, безусловно, играет на руку правящей партии, но конкретные инициативы республиканцев оказались не так популярны. Отзывы о проведенной ими в прошлом году налоговой реформе неоднозначны. По исследованиям социологов, более половины американцев считают, что на реформе "нагрели руки" крупный бизнес и корпорации, и только восемь процентов увидели дивиденды конкретно для себя. При этом реформа привела к росту дефицита бюджета, что позволяет оппозиции стращать американцев грядущим урезанием социальных расходов. Несколько лет подряд ключевым обещанием любого консервативного кандидата была отмена реформы здравоохранения "Обамакэа", но когда в прошлом году дошло до дела, республиканцы столкнулись с ожесточенным сопротивлением в том числе немалой части своих сторонников. Голосование провалилось, и свежих идей на эту тему у партии сейчас нет. В результате из наиболее острых тем для Трампа и его сторонников осталась иммиграционная карта.

Кроме того, президент США, похоже, уверен, что самой сильной скрепой между ним и рядовыми, преимущественно белыми сторонниками партии являются не столько традиционные экономические приоритеты консерваторов (снижение роли правительства, низкие налоги, дерегуляция), сколько разочарование и сопротивление происходящим демографическим и, как следствие, культурным сдвигам в обществе. Своего рода ностальгия по былой Америке. И Трамп охотно эксплуатирует этот раскол в обществе в политических целях, запугивая сторонников угрозой от каравана и предлагая отказаться от предоставления гражданства рожденным в США детям нелегальных мигрантов. Эту линию поддерживают не все политики-республиканцы, но по мере того, как Трамп укрепляет свое лидерство в партии, открытые возражения в адрес президента звучат все реже.

В краткосрочной перспективе, как показала победа Трампа на выборах в 2016 году, ставка на белую Америку, пока еще являющуюся большинством, себя оправдала. И в ближайшие пару избирательных циклов, вероятно, этого будет достаточно. Но в долгосрочной перспективе такой выбор для республиканцев выглядит неочевидным. Пока все демографические прогнозы указывают на то, что к середине XXI века, то есть всего через пару-тройку десятилетий, цветная часть населения перестанет быть меньшинством, что создаст фундаментальное преимущество для демократов.

Яркий пример этих сдвигов - граничащий с Мексикой штат Аризона. Последние десятилетия он считался безусловной вотчиной республиканцев. Но наплыв мигрантов из Латинской Америки, традиционно голосующих за демократов, изменил демографию штата. И теперь по итогам выборов впервые за 42 года в сенат США от Аризоны избрана представитель Демократической партии Кирстен Синема, одержавшая, пожалуй, самую значимую для сенатских демократов победу в этом цикле. Такие постепенные сдвиги происходят и в других штатах, которые традиционно считались домашними для республиканцев, включая второй по численности населения американский штат Техас.

Наконец, часть обозревателей отмечает, что состоявшиеся выборы продемонстрировали признаки постепенного слома одного из фундаментальных постулатов внутренней политики США о том, что политика здесь всегда местная, то есть расклад сил между партиями сильно определяется спецификой конкретного штата или района. Эта закономерность меняется. Все чаще культурная верхушка в мегаполисах и преимущественно цветное население пригородов почти поголовно голосуют за демократов, в то время как более белое, консервативное и религиозное население сельских районов горой стоит за республиканцев. То есть политические предпочтения граждан зависят не от специфики конкретного региона, а от того, где они проживают - рядом с мегаполисом или в глубинке. Такая тенденция наблюдается во многих штатах, в чем комментаторы усматривают углубляющийся раскол между двумя параллельно существующими, но очень разными Америками, каждая из которых следует своим собственным курсом.