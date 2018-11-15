Подвеска Марии-Антуанетты ушла с молотка за рекордную сумму

Жемчужная подвеска, принадлежавшая французской королеве Марии-Антуанетте (1755-1793 гг.), ушла с молотка на торгах Sotheby's в Женеве за рекордные для этого типа украшения 36 млн долларов. Об этом сообщается в Twitter самого аукционного дома.

NEW AUCTION RECORD for a natural pearl: This exceptional natural pearl of extraordinary size, once owned by Queen #MarieAntoinette, just sold for CHF 36,427,000 ($36,427,000) in Geneva (est. CHF 1,000,000 - 1,990,000) #BourbonParmaJewels #SothebysJewels pic.twitter.com/lCoq0PwbuP — Sotheby's (@Sothebys) 14 ноября 2018 г.

Как добавляет The Hollywood Reporter, украшенное бриллиантами ювелирное изделие изначально оценивалось только 1-2 млн долларов.

Перед казнью королева Мария-Антуанетта тайно переправила за границу некоторые из своих самых ценных вещей своим родственникам, на фоне разрастающегося революционного движения, которое в конечном счете стало началом конца многовековой монархии Франции.

Ранее в октябре сообщалось, что на аукционе предполагалось выставить не только натуральный жемчуг в 49 карат, но и алмазный кулон с прядями волос Марии-Антуанетты, броши, серьги, а также кольцо с монограммой королевы.