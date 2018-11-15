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15.11.2018 20:33
Рубрика: В мире

Отказ по канонам

Президент Украины потерпел позорное поражение на церковной ниве
Текст: Павел Дульман
Российская газета - Федеральный выпуск №7721 (258)
Создание "единой поместной православной украинской церкви" (ЕППУЦ), на которую в ходе своей избирательной кампании делает ставку президент Украины Петр Порошенко, в очередной раз оказалось под вопросом. 15 ноября "киевский патриархат" (УПЦ КП), ведомый отлученным от Церкви самосвятом Филаретом, объявил, что обсуждаемая в украинских СМИ дата проведения "синода отцов нации" - съезда украинских раскольников, якобы назначенного на 22 ноября, - никем не утверждена, но подготовка к объединению нечестивых все еще находится в процессе.

Срыв мероприятия прямо связан с позицией канонической, представляющей большинство местных христиан, Украинской православной церкви (УПЦ), разорвавшей во вторник евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом - подрядчиком и покровителем раскола в мировом православии. Без согласия хотя бы половины иерархов УПЦ объединиться с националистическими сектами - "необандеровской" УПЦ КП и "петлюровской" УАПЦ - и признать Константинопольский патриархат материнской Церковью затеянная Порошенко авантюра теряет всякий смысл: ЕППУЦ не будет принята поместными православными церквами.

Фото: REUTERS
Чего ищет и чего избегает украинское православие

На минувшей неделе Порошенко через главу своей администрации призвал архиереев УПЦ явиться 13 ноября на беседу в так называемый Украинский дом - бывший музей Ленина, где намеревался раскрыть перед ними радужные перспективы, открываемые ЕППУЦ. Глава УПЦ, киевский митрополит Онуфрий, в свою очередь, предложил главе государства самому посетить архиерейский собор в Киево-Печерской лавре, коль скоро у него возникла острая необходимость обратиться к епископам, которые ему по конституции не подчиняются.

В Лавру Порошенко так и не приехал - "побоялся рассыпаться в прах при виде святых икон"

В Лавру Порошенко так и не приехал - "побоялся рассыпаться в прах при виде святых икон", как шутили в социальных сетях. В его отсутствие архиерейский собор 87 из 90 голосов вслед за Русской православной церковью разорвал общение с Константинопольским патриархатом, признал идею объединения с раскольниками неприемлемой и отказался переименовываться - как это в своей хамской манере предложил им Порошенко. Как рассказали участники собора в Лавре, Порошенко, обозленный неявкой Онуфрия, позвонил ему и даже повысил голос: "Каноны? Какие каноны?!" - кричал он, и этот голос в телефоне митрополита, не покинувшего высокое собрание ради разговора с президентом, слышали все епископы и присутствовавшие миряне.

В мире экс-СССР Украина Вопрос автокефалии на Украине
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