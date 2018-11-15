Путин и Пенс поприветствовали друг друга на Восточноазиатском саммите

Президент РФ Владимир Путин перед началом пленарного заседания Восточноазиатского саммита (ВАС) в Сингапуре пообщался с вице-президентом США Майклом Пенсом. Они обменялись рукопожатием, а также около двух минут поговорили через переводчика.

К разговору российского президента и Пенса присоединился и помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон, сообщает ТАСС.

Отметим, что в ВАС принимают участие делегации из 18 стран - государства-члены АСЕАН и диалоговые партнеры организации, в том числе Россия, Китай, Индия, США и Япония.

Кстати, в этом году Россия впервые будет представлена на саммите на уровне главы государства.