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15.11.2018 14:07
Рубрика: Экономика

Путин назвал приемлемую для России цену на нефть

Цена на уровне около 70 долларов за баррель вполне устраивает Россию. Об этом на пресс-конференции по итогам Восточноазиатского саммита заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию с мировыми ценами на "черное золото".

Фото: depositphotos.com
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"Нужна оптимальная цена и для производителей, и для потребителей, - подчеркнул глава государства. - Вот, то что есть сейчас, то, что было совсем недавно - где-то в районе 70 долларов, нас вполне устраивает".

Кроме того, президент РФ отметил, что рассходы бюджета нашей страны рассчитываются исходя из цены около 40 долларов за баррель, и это дает запас прочности.

Российский лидер также упомянул, что обсуждал нефтянной вопрос с главой Белого дома во время встречи в Париже.

Экономика Отрасли Нефть и газ Президент Цена на нефть
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