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Рубрика: Власть

Путин: Нынешние власти Украины не способны решить проблему Донбасса

Политика действующей администрации Украины не позволяет рассчитывать на мирное урегулирование конфликта в Донбассе. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам Восточноазиатского саммита в Сингапуре.

"Способна ли сегодняшняя власть что-то сделать для урегулирования? На мой взгляд, нет​​​, - заявил российский лидер. - Пока такие люди будут у власти в Киеве, вряд ли можно рассчитывать на мирное решение вопроса на этих территориях".

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Тем не менее, Путин подчеркнул, что Москва будет работать с любыми украинскими властями, ведь иного решения проблемы Донбасса, кроме мирного нет.

"Другого пути нет, и все равно придется договариваться, - сказал российский президент. - Надеюсь, что люди, которые возглавят страну в будущем, кто бы это ни был, ... придут к выводу о том, что другого пути, кроме мирного, не существует, и нужно выполнять Минские соглашения".

Говоря о прошедших выборах в Донбассе, российский президент отметил, что западные страны должны осуждать не выборы как таковые, а политические убийства, которые там происходят.

"Мы что-то не слышали об осуждении убийств, которые происходят на территориях непризнанных республик, вот в чем все дело. Сначала нужно осудить убийства, которые там происходят, политически мотивированные", - сказал Владимир Путин, подчеркнув, что выборы стали реакцией людей на то, что происходит в стране и в Донбассе и поэтому были неизбежны.

Напомним, выборы в ДНР и ЛНР прошли 11 ноября. При этом Киев отказался признать результаты голосования, нелегитимными их назвали также в ЕС и США.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Блокада Донбасса Политический кризис на Украине Отношения России и Украины
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