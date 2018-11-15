Путин обсудит с чиновниками доступность лекарств

Еще сегодня президент РФ Владимир Путин был в Сингапуре, а уже завтра отправится в Санкт-Петербург.

Глава государства проведет совещание, где будут рассмотрены меры по повышению эффективности системы лекарственного обеспечения. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

На повестке - проблемы доступности медикаментов для граждан, механизмы контроля за качеством лекарств, практика закупок препаратов в разных регионах. При этом особое внимание - системе льготного лекарственного обеспечения на местах.

Ожидаются доклады министра здравоохранения Вероники Скворцовой и губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского, который возглавлял рабочую группу по подготовке к совещанию.

Также президент примет участие в гала-открытии VII Санкт-Петербургского международного культурного форума на Новой сцене Мариинского театра. В программе - произведения в исполнении мировых звезд и молодых талантов. Тема этого года: "Культура как стратегический потенциал страны".