Ограничительные меры в экономике, которые вводятся исходя из политических мотивов, мешают не только тем, на кого они изначально нацелены, но и их авторам. Об этом заявил российский президент Владимир Путин. Кроме этого, они не остановят РФ на пути развития и сотрудничества с другими странами.

"Любые политически мотивированные ограничения, которые переходят в сферу экономики, мешают развитию экономики. И нам мешают, и мешают нашим партнерам, причем в том числе тем, которые вводят эти санкции. Но это не может остановить развитие, это исключено, это невозможно", - подчеркнул глава России перед журналистами по итогам Восточноазиатского саммита, его слова цитирует ТАСС.

Владимир Путин также отметил, что порядка 25% торгового оборота приходится на азиатские страны, и это партнерство будет продолжаться.