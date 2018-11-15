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15.11.2018 10:00
Рубрика: Власть

Восточноазиатский саммит с участием Путина начался в Сингапуре

Текст: Александра Белуза (Сингапур )

Восточноазиатский саммит с участием Владимира Путина начался в Сингапуре, перед пленарным заседанием российский лидер успел "на ногах" пообщаться с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и вице-президентом США Майклом Пенсом, который представляет на саммите свою страну вместо Дональда Трампа.

Саммит является авторитетной площадкой сотрудничества стран Азиатско-Тихоокеанского региона по экономическим и политическим вопросам. Он объединяет 18 стран - "десятку" АСЕАН и ее партнеров по диалогу, к которым наряду с Россией относятся Австралия, Индия, Китай, Корея, Новая Зеландия, США и Япония. В этом году Россию на саммите впервые представлял лично глава государства.

Саммит начался накануне с неформального общения глав делегаций на торжественном приеме в их честь от имени премьер-министра Сингапура Ли Сянь Луна.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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В четверг политики продолжили обмен мнениями в рамках пленарного заседания. По пути на него Владимир Путин "на ногах" пообщался с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, с которым полноформатные переговоры у него были в октябре в Нью-Дели.

А уже в зале российский лидер обменялся рукопожатием и переговорил с вице-президентом США Майклом Пенсом, причем к их разговору подключился помощник президента США по национальной безопасности, специалист в области контроля над вооружениями Джон Болтон.

США, как и Россия, является диалоговым партнером АСЕАН. После того, как президент США Дональд Трамп решил пропустить саммит, было решено, что американскую сторону будет представлять Пенс.

Само пленарное заседание началось с приветствия премьер-министра Сингапура. В повестке - обсуждение проблематики укрепления региональной безопасности и противодействия терроризму, наращивания сотрудничества в сфере здравоохранения, высоких технологий и защиты окружающей среды.

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