Рапота назвал главные темы встречи на Совмине в Бресте

Проект повестки предстоящего заседания Совета Министров Союзного государства включает 24 вопроса, с учетом подвопросов - 28. Об этом Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота сообщил во время заседания Группы высокого уровня, передает портала Союзного государства.

Григорий Рапота отметил, что на союзном Совмине в центре внимания будут вопросы торгово-экономического сотрудничества Беларуси и России, проект бюджета Союзного государства на 2019 год, проект Военной доктрины СГ, Положение о премии Союзного государства в области науки и техники и др. Также ожидается, что на союзном Совмине одобрят проект концепции программы Союзного государства "Интеграция-СГ" и проект новой программы по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы. Реализовать их планируют в 2019 году. "Это основные вопросы", - подчеркнул Григорий Рапота.

Вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко отметил, что впервые заседание Группы высокого уровня проходит в обновленном составе.

- Уверен, что нам удастся не только сохранить преемственность в работе ГВУ, но и выйти на новый, более высокий уровень решения вопросов двустороннего сотрудничества. Этому должно способствовать принятое решение о включении в состав ГВУ Чрезвычайных и Полномочных Послов Беларуси и России. По долгу службы они обладают полноценной и выверенной информацией по широкому кругу вопросов, погружены во всю проблематику двустороннего сотрудничества, комплексно и глубоко владеют ситуацией на местах, - сказал он.

Игорь Петришенко добавил, что для белорусской стороны ключевыми вопросами были и остаются вопросы промышленной кооперации, снятие и отмена ограничительных мер во взаимной торговле товаров и услуг, обеспечение беспрепятственных поставок белорусского продовольствия в Россию.

Заседание Совета Министров Союзного государства пройдет 13 декабря в Бресте.