Рассекречены характеристики и внешний вид смартфона Xiaomi Mi9

Инсайдер Вениамин Гескин опубликовал в своем блоге в Twitter изображение нового смартфона Xiaomi Mi9, созданное на основе просочившейся в интернет информации о будущем китайском флагмане.
#Mi9 - The 2019 Xiaomi Flagship (concept) pic.twitter.com/0VW9e1dMEA— Ben Geskin (@VenyaGeskin1) 10 ноября 2018 г.
По имеющимся данным, аппарат получит тройную основную камеру, дисплей с небольшим вырезом в верхней части и встроенный в 6,4-дюймовый экран сканер отпечатка пальца (как у Xiaomi Mi8 Pro). Сам экран будет вытянутым и с тонкими рамками.
Probable specs:— Ben Geskin (@VenyaGeskin1) 11 ноября 2018 г.
6.4” AMOLED Display
Snapdragon 8150
6/8/10GB RAM
3700mAh+ / Quick Charge 5.0
Triple Camera (Main: Sony IMX586 48MP)
In-Display Fingerprint Scanner
Wireless charging
5G
Что касается характеристик, то смартфон, по всей видимости, будет работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8150, который готовится к выходу, и получит 6/8/10 Гб оперативной памяти. Разрешение основной камеры составит 48 Мп.
Емкость аккумулятора Xiaomi Mi9 будет достигать 3700 мАч, он будет поддерживать быструю и беспроводную зарядку. Кроме того, в смартфоне появится поддержка сетей 5G.