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Рассекречены характеристики и внешний вид смартфона Xiaomi Mi9

15.11.2018,  
14:31
Текст:  Антон Благовещенский

Инсайдер Вениамин Гескин опубликовал в своем блоге в Twitter изображение нового смартфона Xiaomi Mi9, созданное на основе просочившейся в интернет информации о будущем китайском флагмане.

По имеющимся данным, аппарат получит тройную основную камеру, дисплей с небольшим вырезом в верхней части и встроенный в 6,4-дюймовый экран сканер отпечатка пальца (как у Xiaomi Mi8 Pro). Сам экран будет вытянутым и с тонкими рамками.

Что касается характеристик, то смартфон, по всей видимости, будет работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8150, который готовится к выходу, и получит 6/8/10 Гб оперативной памяти. Разрешение основной камеры составит 48 Мп.

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Емкость аккумулятора Xiaomi Mi9 будет достигать 3700 мАч, он будет поддерживать быструю и беспроводную зарядку. Кроме того, в смартфоне появится поддержка сетей 5G.

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