Рассекречены характеристики и внешний вид смартфона Xiaomi Mi9

Инсайдер Вениамин Гескин опубликовал в своем блоге в Twitter изображение нового смартфона Xiaomi Mi9, созданное на основе просочившейся в интернет информации о будущем китайском флагмане.

По имеющимся данным, аппарат получит тройную основную камеру, дисплей с небольшим вырезом в верхней части и встроенный в 6,4-дюймовый экран сканер отпечатка пальца (как у Xiaomi Mi8 Pro). Сам экран будет вытянутым и с тонкими рамками.

Probable specs:



6.4” AMOLED Display

Snapdragon 8150

6/8/10GB RAM

3700mAh+ / Quick Charge 5.0

Triple Camera (Main: Sony IMX586 48MP)

In-Display Fingerprint Scanner

Wireless charging

5G — Ben Geskin (@VenyaGeskin1) 11 ноября 2018 г.

Что касается характеристик, то смартфон, по всей видимости, будет работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8150, который готовится к выходу, и получит 6/8/10 Гб оперативной памяти. Разрешение основной камеры составит 48 Мп.

Емкость аккумулятора Xiaomi Mi9 будет достигать 3700 мАч, он будет поддерживать быструю и беспроводную зарядку. Кроме того, в смартфоне появится поддержка сетей 5G.