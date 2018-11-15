"Сумасшедшие машины" армии России поразили США

Американские военные эксперты внимательно посмотрели ролик, опубликованный Министерством обороны России к 100-летию войск РХБЗ. Больше всего их поразили тепловые машины ТМС-65 с реактивным двигателем от истребителя и тяжелые огнеметы ТОС-1 "Буратино".

ТМС-65 предназначена для быстрой очистки техники от химического и радиационного заражения. Для этого на грузовике "Урал" установлен первый советский турбореактивный двигатель ВК-1 - он поднимал в небо истребители МиГ-15 и МиГ-17, легкий бомбардировщик Ил-28. Струя горячих газов и обеззараживающий растовр под большим давлением удаляют с танков и автомобилей радиоактивные осадки и отравляющие вещества намного быстрее, чем солдаты с ручными шлангами и щетками.

- Несмотря на архаичность конструкции - ВК-1 является потомкой двигателя Rolls-Royce Nene образца 1944 года, - ТМС работает очень быстро. Оператор может направлять сопло вверх и вниз, вправо и влево, чтобы очистить объект наилучшим образом. Также ТМС-65 можно использовать для постановки дымовой завесы. Для этого вместо обеззараживающего реагента в баки машины заливают дымообразующую жидкость - например, мазут. Горячий выхлоп ВК-1 превращает его в густое белое облако, скрывающий войска от наблюдателей. При помощи добавок в раствор дым может экранировать и радиолокационное излучение, - пишет военный обозреватель The Drive Джозеф Тревитик.

Что же до тяжелых огнеметов ТОС-1А, то американцев смутило, что эти реактивные системы на танковом ходу имеют мало общего с традиционными огнеметами. Это не мешает "Буратино" и "Солнцепекам" оставаться очень эффективными в вооруженных конфликтах - это подтвердила война в Сирии, где российские огнеметы активно используются.