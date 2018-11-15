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15.11.2018 20:24
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Это ее конек

На этапе Гран-при в Москве от Алины Загитовой ждут красивой победы
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск №7721 (258)
Олимпийские чемпионы в одиночном катании Алина Загитова и Юдзуру Ханю обеспечат аншлаги на этапе Гран-при, который пройдет в Москве 16-18 ноября.
Несмотря на победу на Гран-при в Хельсинки, Загитова осталась недовольна своими прокатами. В Москве Алина постарается исправить все ошибки. Фото: РИА Новости Несмотря на победу на Гран-при в Хельсинки, Загитова осталась недовольна своими прокатами. В Москве Алина постарается исправить все ошибки. Фото: РИА Новости
Несмотря на победу на Гран-при в Хельсинки, Загитова осталась недовольна своими прокатами. В Москве Алина постарается исправить все ошибки. Фото: РИА Новости

Ледовая арена дворца "Мегаспорт" вмещает 13 200 зрителей. Сейчас в кассах есть билеты только на показательные выступления. А на два соревновательных дня всю квоту выкупили еще за несколько дней до старта турнира. И это неудивительно. Участие японца Юдзуру Ханю, за которым по всему миру ездят толпы болельщиц, действует как магнит. Наша Алина Загитова тоже в центре внимания в постолимпийском сезоне.

Фото: РИА Новости
Кто выступит на московском этапе Гран-при по фигурному катанию

С одной стороны, ее титул - преимущество, с другой - давление. Юную чемпионку продолжают сравнивать как с соотечественницей Евгенией Медведевой, которую Алина обыграла в Пхенчхане-2018, так и с новыми соперницами. Например, с ровесницей из Японии Рикой Кихирой, победившей на домашнем этапе Гран-при в Хиросиме в прошлые выходные. Там Кихира прекрасно откатала произвольную программу с двумя сложнейшими прыжками в женском одиночном катании - тройными акселями, причем один из них был сделан в каскаде.

Но в Москве все эти сравнения будут заочными. Да и никто из остальных участниц пятого этапа Гран-при по-настоящему серьезной конкуренции россиянке составить не должен. Бороться Загитовой придется в основном с собой - со своими нервами, со своими ошибками. Напомним, что на победном этапе Гран-при в Хельсинки Загитова в короткой программе не справилась с коронным каскадом тройной лутц - тройной ритбергер. В произвольной ученица Этери Тутберидзе откатала без явных сбоев, но осторожничала. В финале Гран-при, где соберутся шесть сильнейших одиночниц, нужно выступать на максимуме.

Чисто технически, чтобы отобраться в финал серии, Загитовой достаточно попасть в Москве в тройку призеров. Но, зная настрой Алины, она все-таки постарается оправдать статус фаворитки турнира.

В мужском одиночном катании наши фигуристы могут рассчитывать разве что на призовое место рядом с Юдзуру Ханю. Призер ЧМ Михаил Коляда уже упустил такой шанс на этапе в Хельсинки, где попадал с четверных прыжков, и сейчас попробует исправить ситуацию.

На каждом новом старте после Олимпиады-2018 в Пхенчхане Алине Загитовой приходится доказывать, что она настоящая чемпионка

Лидерами в парном катании и танцах на льду снова будут россияне: призеры чемпионата мира Евгения Тарасова - Владимир Морозов и призеры чемпионатов Европы Александра Степанова - Иван Букин. Оба дуэта уже одержали по одной победе в США и Финляндии и в Москве могут оформить путевку в финал.

Тарасову и Морозова с этого сезона официально тренирует двукратный чемпион Олимпийских игр 2014 года в Сочи Максим Траньков, с которым они не так давно катались в одной группе у Нины Мозер. Но дружеские и рабочие отношения удается совмещать.

- На тренировках между нами соблюдается субординация, нет панибратства, такого, что дружба мешает работе. Все, что он говорит, мы выполняем без всяких вопросов и относимся к Максиму со всей серьезностью, как и надо относиться к тренеру, - приводит слова пары пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках. - Максим еще помнит, как все это делал сам, у него свежие воспоминания о соревнованиях, подготовке к стартам, предстартовых разминках. Какие-то вещи он нам подсказывает, потому что достаточно хорошо нас знает, видит наше состояние в рабочее время, на тренировках и какие-то моменты хорошо понимает.

Где будем смотреть

16 ноября, пятница Матч! Арена

14.00. Мужчины. Короткая программа.*

16.00. Танцы. Ритм-танец.

18.30. Пары. Короткая программа.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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20.00. Женщины. Короткая программа.

17 ноября, суббота Первый

19.35. Гран-при-2018.

Матч! Арена

13.30. Мужчины. Произвольная программа.

15.40. Танцы. Произвольный танец.

17.30. Пары. Произвольная программа.

19.10. Женщины. Произвольная программа.

18 ноября, воскресенье Первый

15.20. Показательные выступления.

Матч! Арена

15.00. Показательные выступления.

* все трансляции прямые

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