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15.11.2018 22:00
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Anastасia выступит в Москве в поддержку нового альбома

Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск №7721 (258)
Anastасia (США). Европейское турне в поддержку альбома Evolution, "Крокус Сити Холл", 21 ноября
Силы в характере Анастейши не меньше, чем в голосе. Фото: REUTERS Силы в характере Анастейши не меньше, чем в голосе. Фото: REUTERS
Силы в характере Анастейши не меньше, чем в голосе. Фото: REUTERS

Стройная блондинка с мужским и типично "негритянским" голосом - именно таким, каким исполняют свои протяжные и печальные блюзы темнокожие парни с гитарами из Луизианы - певица уникальная. В ней много всего необычного. И типично русское имя Анастасия (а полное - Анастасия Лин Ньюкёрк, так уж назвали ее американцы мама Диана и папа Роберт из Чикаго), которое в США произносится как Анастейша.

И то, что еще в 13 лет она увлеклась танцами, несмотря на не благотворную для этого болезнь Крона. И дважды побеждала онкологическое заболевание. Словом, силы в ее характере (а ведь из-за слабого зрения Анастейша делала и его лазерную коррекцию) не меньше, чем в голосе. И несмотря на небольшой рост - 157 сантиметров, эта блондинка в больших очках все время на виду.

Фото: AP Photo/Andrew Harnik
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С Анастейшей постоянно что-то происходит, она любит смеяться, шутить, с улыбкой общаться с людьми, а на съемках нового клипа Caught In The Middle снова продемонстрировала искусство танца (17 сентября певице исполнилось 50) и лихо освоила езду на лошади. Этот хит обязательно прозвучит и на московском концерте. Равно как и ее главные песни - Sick And Tired, Pieces Of A Dream и I Belong To You (изначально Анастейша записала его в дуэте с Эросом Рамазотти, который в Россию не приедет, но она наверняка найдет себе новую пару и споет с каким-то другим мужчиной столь же сочно и самозабвенно!).

Нынешний тур Анастейши посвящен выходу нового альбома Evolution - ее седьмого "номерного" релиза.

Впрочем, особняком в дискографии певицы стоит It s A Man World - 10 песен, которые прежде исполняли только мужчины - Мик Джаггер, Бон Джови, Led Zeppelin, Foo Fighters, Kings Of Leon, AC/DC, Aerosmith... Но Анастейша доказала, что может "брать на голос" ничуть не хуже, а страсти, пронзительности и резкости да и фантастических обертонов в ее вокале может появляться ничуть не меньше, чем у того же Стивена Тайлера!

Название альбома, кстати, и переводится как "Это мужской мир". Но Анастейша чувствует себя в нем не менее уверенно, творчески и властно.

Фото: kinopoisk.ru
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Это европейское турне стартовало еще 19 апреля в Голландии. И с тех пор Анастейша постоянно в разъездах: Швейцария, Люксембург, Англия, Германия, Италия, Словакия, Венгрия, Чехия, Норвегия. Ну а накануне визита в Москву Анастейша споет 20 ноября и в столице Беларуси - Минске. А затем уже впервые выступит в "Крокус Сити Холле" при поддержке почти семи тысяч зрителей. Ожидается, что в ее программе прозвучит 18 песен. В том числе и кавер-версия хита Use Somebody очень модной сегодня группы альтернативного рока Kings Of Leon и Ramble On легендарных Led Zeppelin. Что ж, иногда "мужской мир" при восприятии женщин приобретает и новые притягательные, пусть и неожиданные радости и удаль.

Анастейша, считает, что новый альбом Evolution - наиболее личный и многогранный в ее карьере. На диске 13 песен. И записывала она его с известным шведским продюсером и композитором Андресом Багге, работавшим также с Мадонной, Селин Дион и Энрике Иглесиасом. Так что в Москве прозвучит много премьер.

Культура Музыка Поп-музыка Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Музыка с Александром Алексеевым Гид-парк
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