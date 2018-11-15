Бюджет Смоленской области принят в первом чтении

На очередном заседании Смоленской областной думы в первом чтении принят бюджет региона на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Проект соответствующего закона внес губернатор Алексей Островский.

С докладом выступила начальник регионального департамента бюджета и финансов Инна Савина, которая проинформировала депутатов об основных параметрах регионального бюджета. Планируется, что основной финансовый документ в будущем году будет исполнен без профицита или дефицита - объем доходов полностью равен объему расходов и составляет 40,6 млрд рублей.

Основной вклад в доходную часть вносят налоговые поступления - их сумма в 2019 году превысит 32 млрд рублей. Среди ключевых видов налоговых доходов следует отметить налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, налог на имущество организаций. Как отметила Инна Савина, все указанные доходные источники имеют положительные темпы роста. В свою очередь, неналоговые поступления зафиксированы на отметке 639 млн рублей. В целом, общий объем налоговых и неналоговых доходов составит 32,7 млрд рублей, что на 1,5 млрд (4,8%) выше аналогичного показателя нынешнего года.

Важно подчеркнуть, что региональный бюджет в следующем году по-прежнему сохранит свою социальную направленность. Более 62% или свыше 25 млрд рублей расходов приходится на отрасли социальной сферы (образование, здравоохранение, культура и туризм). Кроме того, при формировании бюджета были сохранены все меры социальной поддержки граждан, проживающих на территории Смоленской области. На реализацию 117 социальных обязательств планируется направить 6,9 млрд рублей.

Представляя заключение региональной Контрольно-счетной палаты, ее председатель Алексей Циганков заявил: "Считаю основные параметры бюджета возможными к исполнению и не вижу причин не рекомендовать Смоленской областной Думе принять его в первом чтении". Документ был одобрен всеми думскими фракциями.

Губернатор Алексей Островский поблагодарил депутатов за поддержку проекта областного бюджета. Комментируя выступления представителей фракций, глава региона подчеркнул: "Безусловно, у администрации области, как и у администраций муниципальных образований по целому ряду направлений еще есть значительные резервы для увеличения доходной части бюджета. Мы эту работу системно проводим совместно с контролирующими органами, подразделениями силового блока, но точек роста более чем предостаточно.

Я уже неоднократного говорил, и мы все здесь едины в этом, что важнейшим приоритетом в работе администрации региона под моим руководством была и остается социальная направленность областного бюджета, сохранение социальных гарантий, а где-то, если получится, и их приумножение. Не менее значима для нас и поддержка сельского хозяйства как ключевого сегмента развития экономики региона. Несмотря на то, что агропромышленный комплекс дает всего 6% ВВП относительно 30% в промышленности, для сохранения жизни на селе, создания новых рабочих мест АПК является драйвером экономики Смоленской области.

Хочу выразить признательность фракции партии "Единая Россия", исходя из большинства голосов в региональном парламенте, за работу над областным бюджетом, который мы ежегодно принимаем. Это наша общая заслуга и победа - и администрации региона, и депутатского корпуса, и руководителей профильных комитетов. Большое спасибо за то, что вы традиционно поддерживаете бюджет, и мы совместно с "Единой Россией" и другими фракциями сохраняем его социальную направленность".