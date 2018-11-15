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15.11.2018 23:29
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Дело прежде всего

В Германии завершаются Дни Москвы
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск №7721 (258)
В Германии завершаются Дни Москвы. Они стартовали 8 ноября обширной культурной программой в Лейпциге, а с 13 ноября переехали в Берлин. Здесь разговор шел в основном по делу.

И это не удивительно. Ведь Германия остается на протяжении многих лет для Москвы самым важным экономическим партнером из стран Евросоюза. В городе работают свыше 500 компаний с немецким капиталом в уставном фонде. Объем накопленных немецких инвестиций в Москве, напомнил на деловом форуме в Берлине министр московского правительства руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин, достиг 10 миллиардов евро. Это больше всего из стран Евросоюза. И что особенно важно, это экономическое сотрудничество продолжает крепнуть. Торговый представитель Российской Федерации в ФРГ Юрий Стеценко привел на форуме цифры: "Товарооборот между Москвой и ФРГ за 8 месяцев 2018 года вырос на 26%, а экспорт - почти на 37%. Положительная динамика наблюдается и в торговле Германии с Россией: их товарооборот вырос на 17,5% и достиг объема около 50 млн долларов США. Эти темпы втрое выше внешнего товарооборота Германии в целом, который за 8 месяцев увеличился лишь на 5%.

В Лейпциге презентовали выставку "denkmal, Москва"

Чем же торгует Москва? Продает на экспорт продукцию тяжелого машиностроения, электрические машины и оборудование, суда, средства наземного транспорта, мебель... Покупает лекарства, тоже продукцию тяжмаша, парфюмерию, косметику, продукты и другие товары. Всего в России сейчас работает 5 тысяч немецких компаний, вложивших в нашу экономику более 312 миллионов долларов. Работают на этих предприятиях 270 тысяч россиян. Все это привело к таким тесным связям москвичей и жителей Германии, что, как рассказал руководитель департамента по туризму Берлина Буркхард Кикер, что прямых рейсов самолетов в Москву сейчас из Берлина больше, чем в Париж. А теперь берлинцам напоминает о российской столице еще и красивый двухэтажных автобус с ее брендом, пущенный по улицам их города в Дни Москвы от ратуши немецкой столицы. "Willkommen in Moskau!", - гласит надпись на нем.

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