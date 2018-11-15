Дом журналиста на Никитском бульваре долгие годы был местом культовым. Сюда стремились попасть едва не все корреспонденты и редакторы страны, отсюда "золотые перья" отчаливали в очередные командировки, здесь же за чашкой кофе, а чаще за кружкой пива или рюмкой водки вели беседы о судьбах профессии. Сейчас, сетуют завсегдатаи тех вечеров, атмосфера не та. Журналисты собираются редко, да и здание заметно обветшало. К столетию Союза журналистов России столичные власти выделили на ремонт Домжура 300 миллионов рублей. Можно ли вернуть профессиональную мекку, выяснял корреспондент "РГ".

О своем решении мэр Москвы Сергей Собянин объявил на праздничном вечере в Театре Российской армии, где назвал Домжур символом московской журналистики. Директор Центрального Дома журналиста Вячеслав Умановский в беседе с "РГ" признался: помощь своевременная, ремонт крайне нужен По его словам, исторический особняк за последние десятилетия во многом растерял былое величие. Здание, имеющее статус памятника федерального значения, не видело капремонта больше 30 лет, устаревшие коммуникации нужно срочно менять. Реставрации требует и фасад. Входную группу, фойе и кафе отремонтировали на собственные средства, на остальное их уже не хватает. Нуждается в обновлении и концертный зал: нужно привести в порядок паркет, потолок и стены, а еще докупить аппаратуру. Ремонта просят также мраморный зал, где проходят пресс-конференции, и каминный, куда, по одной из версий, поэт Александр Пушкин с Натальей Гончаровой впервые вышли на бал в роли супругов.

Говорить, что и когда изменится в Домжуре, пока рановато - еще нет ни проекта, ни подрядчика. По задумке администрации, в Домжуре развернется собственный телерадиоцентр, откуда в режиме онлайн будут транслироваться проходящие пресс-конференции, семинары, встречи и мастер-классы. Планируется открыть и Общественную приемную председателя Союза журналистов, куда со своими вопросами и проблемами смогут прийти все журналисты. Но главное, Домжур вновь должен стать местом притяжения для профессионального сообщества. "В идеале я хотел бы, чтобы вход в Дом осуществлялся по членскому билету Союза журналистов, как когда-то, удостоверению работника СМИ, студбилету журфака и пригласительным, - говорит директор. - Но и от культурных мероприятий для массовой аудитории, мы отказываться не собираемся". Останутся в Домжуре знаковые для акул пера кафе с рестораном. В последнем еще с советских времен подают мясо по-суворовски с овощами. Главный редактор газеты "Труд" Валерий Симонов вспоминает: "Когда я работал в Забайкалье, каждый приезд в Москву сопровождался выходом в Домжур/- Если ты не сходил в кинозал, не выпил тут c друзьями кружку пива, поездка считалась неудачной".