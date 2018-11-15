Эксперты сочли лучшими в стране московские дороги

Итоги рейтинга российских городов с лучшими дорогами не совсем объективны, считает член общественного совета Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, заведующий кафедрой "Автомобильные перевозки" МАДИ Норайр Блудян.

По его мнению, опрос основан лишь на личных мнениях жителей городов, зачастую, не имевших возможности сравнить это с другими населенными пунктами.

Напомним, что в первую тройку рейтинга городов с лучшими дорогами попали Тюмень, Набережные Челны и Москва. В опросе сервиса Superjob приняли участие жители 37 городов РФ старше 18 лет, имеющие водительские права.

"Я бы поставил 8-9 баллов дорогам Москвы. Основная проблема - это, конечно, колейность, которая есть даже на центральных улицах города, а также наблюдает-ся на проспектах, а не только где-то на периферии", - рассказал Блудян в эксклюзивном интервью газете "Вечерняя Москва".

При этом он отметил большие объемы вводимых в эксплуатацию дорог в российской столице:

"В прошлом году в Москве построили более 120 километров новых дорог, в том числе - развязку МКАД с Профсоюзной улицей, шесть путепроводов через железнодорожные пути, а также эстакаду на Варшавском шоссе", - отметил эксперт.

Эти оценки подтверждаются и данными Департамента строительства города Москвы.

"Мы уже сейчас перевыполнили планы по строительству дорог, которые были нами поставлены в конце прошлого года, - уточнил глава ведомства Андрей Бочкарев. - Предполагалось построить 94,5 километра дорог, 26 искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов. На сегодняшний день введено в эксплуатацию 98,5 километра дорог, 53 искусственных сооружения и 17 пешеходных переходов".