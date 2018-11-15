Переселение сейчас идет в пяти округах - Восточном, Западном, Северо-Восточном, Южном и Юго-Западном. "Всего для реализации программы реновации в городе утверждены 282 стартовые площадки в 88 районах Москвы", - рассказал Сергей Левкин. Следовательно, можно говорить о запуске "волны" реновации". В начале ноября утверждены еще 14 новых площадок, в частности в районах Отрадном и Новогиреево, где раньше их не было. Подбирают площадки максимально близко к сносимым домам, стараясь подобрать места, где нет подземных коммуникаций, охранных зон метрополитена и санитарно-защитных зон. До конца года строители планируют увеличить площадь будущей застройки с 4,3 до 4,5 миллиона квадратных метров.
Чтобы придать динамичность новой программе, городские власти создают необходимые условия для застройщиков. В частности, для них упрощается процесс оформления градостроительной документации. Если в момент старта программы им для этого было нужно пройти 85 процедур, то сейчас уже лишь 54, а до конца года станет еще на пять меньше. Это значит, что вместо 2,5 года новое жилье будет строиться в среднем за 1,2 года.
Сами дома строятся по смарт-стандарту, в который заложено внедрение новых энергоэффективных технологий и автоматическая передача показаний счетчиков воды, электроэнергии и тепла поставщикам. "Жителям не нужно будет каждый месяц снимать вручную показания, приборы сами к нужному сроку передадут показания и владельцу квартиру придет счет на электронную почту", - рассказал Сергей Левкин. Подобная система поможет горожанам лучше контролировать расход электроэнергии, воды и тепла.
Во дворах и новых домах будет установлено видеонаблюдение, а в холлах - информационные панели, которые по запросу в любой момент выдадут информацию о состоянии коммуникаций в квартире. Первый такой "умный" дом по программе реновации появится в столице в 2020 году.
Напомню, всего в список сноса в Москве попал 5171 дом. В них проживает около 1 миллиона человек. Программа реновации в городе рассчитана до 2032 года.
Кварталы реновации в Москве станут площадками развития уличного искусства
Об этом на Санкт-Петербургском международном культурном форуме заявил главный архитектор Москвы, куратор секции "Креативная среда и урбанистика" Сергей Кузнецов. "Мне нравится идея, предполагающая использование реновации как шанса для развития полицентричной городской культуры, сосредоточенной не только в центре города, но и на периферии", - отметил он.
Кузнецов добавил, что художники и культурные институции уже проявляют интерес к созданию стрит-арта в районах реновации. Это может быть и граффити, и скульптуры, и другие проявления уличного искусства.
Напомним, программа реновации предполагает расселение в Москве более пяти тысяч старых жилых домов, преимущественно ветхих пятиэтажек. Их жители взамен получат новые квартиры в новостройках, построенных в шаговой доступности от прежнего жилья.
Программа подразумевает появление в столице новых кварталов на месте старых районов пятиэтажек - при их строительстве применят передовые идеи в градостроительстве и архитектуре, создав городскую среду высокого качества. Всего в рамках реновации переедут в новое жилье около миллиона москвичей в течение 15 лет. Первые ветхие дома, включенные в программу, уже расселены.
*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"