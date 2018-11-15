Более 800 семей москвичей с начала года уже переехали в новые квартиры по программе реновации, еще свыше 4 тысяч москвичей сейчас на чемоданах, а к Новому году новоселье справят почти 10 тысяч семей. Об этом сообщил вчера на пресс-конференции руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Переселение сейчас идет в пяти округах - Восточном, Западном, Северо-Восточном, Южном и Юго-Западном. "Всего для реализации программы реновации в городе утверждены 282 стартовые площадки в 88 районах Москвы", - рассказал Сергей Левкин. Следовательно, можно говорить о запуске "волны" реновации". В начале ноября утверждены еще 14 новых площадок, в частности в районах Отрадном и Новогиреево, где раньше их не было. Подбирают площадки максимально близко к сносимым домам, стараясь подобрать места, где нет подземных коммуникаций, охранных зон метрополитена и санитарно-защитных зон. До конца года строители планируют увеличить площадь будущей застройки с 4,3 до 4,5 миллиона квадратных метров.

Чтобы придать динамичность новой программе, городские власти создают необходимые условия для застройщиков. В частности, для них упрощается процесс оформления градостроительной документации. Если в момент старта программы им для этого было нужно пройти 85 процедур, то сейчас уже лишь 54, а до конца года станет еще на пять меньше. Это значит, что вместо 2,5 года новое жилье будет строиться в среднем за 1,2 года.

Сами дома строятся по смарт-стандарту, в который заложено внедрение новых энергоэффективных технологий и автоматическая передача показаний счетчиков воды, электроэнергии и тепла поставщикам. "Жителям не нужно будет каждый месяц снимать вручную показания, приборы сами к нужному сроку передадут показания и владельцу квартиру придет счет на электронную почту", - рассказал Сергей Левкин. Подобная система поможет горожанам лучше контролировать расход электроэнергии, воды и тепла.

Новые кварталы могут украсить граффити, скульп­туры и другие проявления уличного искусства

Во дворах и новых домах будет установлено видеонаблюдение, а в холлах - информационные панели, которые по запросу в любой момент выдадут информацию о состоянии коммуникаций в квартире. Первый такой "умный" дом по программе реновации появится в столице в 2020 году.

Напомню, всего в список сноса в Москве попал 5171 дом. В них проживает около 1 миллиона человек. Программа реновации в городе рассчитана до 2032 года.