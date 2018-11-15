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15.11.2018 23:33
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

10 тысяч новоселий

Идет первая волна реновации
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск №7721 (258)
Более 800 семей москвичей с начала года уже переехали в новые квартиры по программе реновации, еще свыше 4 тысяч москвичей сейчас на чемоданах, а к Новому году новоселье справят почти 10 тысяч семей. Об этом сообщил вчера на пресс-конференции руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Переселение сейчас идет в пяти округах - Восточном, Западном, Северо-Восточном, Южном и Юго-Западном. "Всего для реализации программы реновации в городе утверждены 282 стартовые площадки в 88 районах Москвы", - рассказал Сергей Левкин. Следовательно, можно говорить о запуске "волны" реновации". В начале ноября утверждены еще 14 новых площадок, в частности в районах Отрадном и Новогиреево, где раньше их не было. Подбирают площадки максимально близко к сносимым домам, стараясь подобрать места, где нет подземных коммуникаций, охранных зон метрополитена и санитарно-защитных зон. До конца года строители планируют увеличить площадь будущей застройки с 4,3 до 4,5 миллиона квадратных метров.

Сергей Собянин рассказал о результатах реновации

Чтобы придать динамичность новой программе, городские власти создают необходимые условия для застройщиков. В частности, для них упрощается процесс оформления градостроительной документации. Если в момент старта программы им для этого было нужно пройти 85 процедур, то сейчас уже лишь 54, а до конца года станет еще на пять меньше. Это значит, что вместо 2,5 года новое жилье будет строиться в среднем за 1,2 года.

Сами дома строятся по смарт-стандарту, в который заложено внедрение новых энергоэффективных технологий и автоматическая передача показаний счетчиков воды, электроэнергии и тепла поставщикам. "Жителям не нужно будет каждый месяц снимать вручную показания, приборы сами к нужному сроку передадут показания и владельцу квартиру придет счет на электронную почту", - рассказал Сергей Левкин. Подобная система поможет горожанам лучше контролировать расход электроэнергии, воды и тепла.

Новые кварталы могут украсить граффити, скульп­туры и другие проявления уличного искусства

Во дворах и новых домах будет установлено видеонаблюдение, а в холлах - информационные панели, которые по запросу в любой момент выдадут информацию о состоянии коммуникаций в квартире. Первый такой "умный" дом по программе реновации появится в столице в 2020 году.

Напомню, всего в список сноса в Москве попал 5171 дом. В них проживает около 1 миллиона человек. Программа реновации в городе рассчитана до 2032 года.

Кварталы реновации в Москве станут площадками развития уличного искусства

Текст: Александр Мелешенко
Кварталы реновации в Москве могут стать площадками, где будет развиваться стрит-арт - для этого можно пригласить известные культурные фонды и учреждения, к примеру, Третьяковскую галерею и музей современного искусства "Гараж".

Об этом на Санкт-Петербургском международном культурном форуме заявил главный архитектор Москвы, куратор секции "Креативная среда и урбанистика" Сергей Кузнецов. "Мне нравится идея, предполагающая использование реновации как шанса для развития полицентричной городской культуры, сосредоточенной не только в центре города, но и на периферии", - отметил он.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Мэрия Москвы назвала новые адреса реновации

Кузнецов добавил, что художники и культурные институции уже проявляют интерес к созданию стрит-арта в районах реновации. Это может быть и граффити, и скульптуры, и другие проявления уличного искусства.

Напомним, программа реновации предполагает расселение в Москве более пяти тысяч старых жилых домов, преимущественно ветхих пятиэтажек. Их жители взамен получат новые квартиры в новостройках, построенных в шаговой доступности от прежнего жилья.

Программа подразумевает появление в столице новых кварталов на месте старых районов пятиэтажек - при их строительстве применят передовые идеи в градостроительстве и архитектуре, создав городскую среду высокого качества. Всего в рамках реновации переедут в новое жилье около миллиона москвичей в течение 15 лет. Первые ветхие дома, включенные в программу, уже расселены.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Реновация: Расселение пятиэтажек в Москве
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