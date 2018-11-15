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15.11.2018 16:44
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Как участие в волонтерском движении помогает укреплять отношения в семье

Текст: Андрей Андреев (Минск)
Волонтерство привлекает все возрасты и становится по-настоящему массовым явлением. К такому выводу пришли участники шестого форума "Святость материнства", проходящего в Минске, частью которого стал международный семинар-практикум "Роль добровольчества в становлении семейно-ориентированного общества".
Игорь Шпицберг Фото: Илья Сергеев/РГ Игорь Шпицберг Фото: Илья Сергеев/РГ
Игорь Шпицберг Фото: Илья Сергеев/РГ

По словам директора территориального центра социального обслуживания населения Фрунзенского района Минска Елены Свирид, сегодня в столице Беларуси с помощью волонтеров проходит масса различных мероприятий. Это благотворительные акции, семейные праздники, ярмарки и фестивали. В гипермаркетах и торговых центрах они собирают средства гигиены, игрушки, продукты питания для детей-сирот, детей-инвалидов, одиноких инвалидов. Такая публичность позволяет привлечь новых желающих помочь ближним.

Фото: Илья Сергеев/РГ
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- К сожалению, пока в республике нет закона о волонтерском движения, - говорит она, - а он очень нужен, чтобы определить правовой статус такой деятельности. Он позволил бы внести дополнительные стимулы и мотивацию для развития волонтерства.

Но даже несмотря на отсутствие правовых норм, люди сами постоянно обращаются в центр с предложением помочь. Так, тренер фитнес-центра вызвалась бесплатно вести занятия для мам, воспитывающих детей-инвалидов, и уже второй год каждую неделю проводит их. Руководство ресторана неподалеку от центра пребывания молодых инвалидов само предложило помощь к праздникам в виде тортов, пирогов, пирожных. Но надо учитывать, что сами волонтеры со временем устают, "выгорают", принимая на себя проблемы других людей, поэтому и нужна система поощрения добровольцев, причем не обязательно материальная.

Руководитель российского центра реабилитации инвалидов детства "Наш солнечный мир" Игорь Шпицберг рассказал, что почти 30 лет назад их организация начиналась с православной общины. Но потом туда стали приходить неверующие семьи, семьи католиков, мусульман, иудеев. То есть теперь это центр для всех, хотя костяк по-прежнему православный.

Фото: Из личного архива Юлии Графовой
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Общаться с детьми-аутистами, с которыми работают в центре, не просто, но если начать с ними заниматься с раннего детства, в 60 процентах случаев удается адаптировать их к обычной жизни. В качестве примера он привел своего сына, которому сейчас 30 лет. В детстве у него была тяжелая форма заболевания, а сейчас он закончил университет, работает программистом. По словам Игоря Шпицберга, помощь волонтеров крайне ценна и потому, что сейчас катастрофически не хватает специалистов коррекционного профиля. Создаются концепции непрерывного сопровождения, и волонтеры есть на каждом этапе - от адаптации в детском саду до трудоустройства.

При этом, по словам директора Социального центра во имя святителя Тихона Александра Гезалова, который оказывает помощь бездомным, бывшим осужденным, семьям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, в волонтерстве очень важен принцип "не навреди". Задача - дать то, что необходимо, не создавая иждивенчество и не подменяя государство.

- Мы стараемся сделать так, - говорит он, - чтобы те, кому мы помогаем, сами становились нашими добровольцами. Чтобы человек не уходил в никуда, и мы могли видеть динамику его развития. Но при этом нельзя создавать иллюзию у семьи, что помощь будет всегда и постоянно. Она должна быть, когда в ней возникает острая потребность.

Любопытно, что в Китае, где уже 67 миллионов волонтеров, эти общественные движения рассматриваются и как способ помочь самим добровольцам. Как рассказал профессор Пекинского университета языка и культуры Лу Дэпин, речь идет о сближении семей, когда родители вместе с детьми помогают другим. Это выводит отношения в семье на новый уровень взаимопонимания.

Общество Соцсфера Соцзащита Общество Семья и дети Филиалы РГ Столица ЦФО Москва VI форум Всероссийской программы "Святость материнства"
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