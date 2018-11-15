Ветеран войны в Афганистане Игорь Жулев празднует победу: в пятиэтажке костромского поселка Нового, где он живет, полным ходом идет тестирование новой электрической подъемной платформы.

- Отлично, все работает, прикручено ровно, не шатается! Даже не верится, что мы этого момента дождались, - комментирует ход "тест-драйва" Игорь Жулев.

Обустройства пандуса ветеран и его жена Татьяна Руцкая добивались почти четыре года. Все это время "Российская газета" активно освещала сложившуюся ситуацию (в частности, в статье "Битва за пять ступенек" - "РГ" № 7503 от 22.02.2018 г. - Прим. "РГ").

Когда эксперты медико-социальной экспертизы выдали колясочнику реабилитационную карту с заключением, что жилье инвалида необходимо оборудовать пандусом, Игорь Жулев обратился к руководителю ТСЖ, на обслуживании которого находился дом. Однако получил отказ. Затем он писал чиновникам, депутатам, всевозможным ответственным и уполномоченным… Но отовсюду ему приходили только отписки. А время шло. От постоянного поднятия тяжестей у жены Игоря Татьяны начались проблемы со спиной. Ей стало очень сложно спускать по лестнице больного мужа и его 90-килограммовую коляску. Ветеран оказался фактически заперт в четырех стенах. Отчаявшись вернуть себе право на свободный выезд из дома, Игорь Жулев обратился в суд.

- Мы пережили четыре года борьбы, прошли 16 судебных заседаний! Наконец, мы выиграли суд, который обязал мэрию установить пандус, но потом еще год ждали исполнения судебного решения, - поясняет Татьяна.

Под петицией в поддержку строительства пандуса для Игоря поставили подписи более 1800 человек

В этом году администрация Костромы по решению суда заключила муниципальный контракт на установку первого в истории Костромы пандуса с электрическим подъемником в доме, где живет Игорь Жулев. Платформа, ведущая от квартиры до входной двери в подъезд, уже установлена и протестирована. Дело осталось за малым: завершить строительство уличной части пандуса.

Когда подрядная организация приступила к работам, у них возникли неожиданные трудности: некоторые жители дома начали мешать рабочим и кричать, что "не хотят видеть у себя под окнами спуск для колясочника". Работы пришлось временно приостановить и устраивать второй тур переговоров. А затем, когда электрическая платформа была уже почти готова, несколько соседок заявили, что не позволят подключать провода подъемника к общедомовому счетчику.

Но все решилось благополучно. Закончить работы обещают к концу недели.

- Вы не представляете, как мы благодарны всем, кто поддерживал и переживал за нас: общественным организациям инвалидов и афганцев, "Офицеры России", "Боевое братство", журналистам, прекрасному фотографу Алексею Молоторенко - всех не перечислишь. Под петицией в поддержку строительства пандуса для Игоря поставили подписи больше 1800 человек - всем им низкий поклон, - взволнованно говорит Татьяна.

- Как только закончат установку - рвану на рыбалку! Столько лет уже об этом мечтаю. Но сначала доеду до центра к своим ребятам-филателистам. Но на этот раз - не марками обмениваться, а впечатлениями! Я уже к коляске и фонарь приладил - показывать повороты, - радуется Игорь.К 30-летию вывода войск из Афганистана, которое будут отмечать в феврале, Игорь Жулев готовит филателистическую выставку. Впервые за много лет приехать на мероприятие он хочет сам, не обременяя боевых товарищей просьбами вынести его из подъезда на руках.

Комментарий

Марк Красильщик, заместитель главы администрации Костромы по ЖКХ:

- Право инвалида на доступную среду предусмотрено федеральным законодательством. Отдельной программы строительства пандусов в жилых домах пока нет. Мы направили запрос в минстрой: в каком объеме планируется федеральное финансирование на эти цели. Это необходимо для того, чтобы мы могли разработать соответствующую муниципальную программу и определить объем работ по годам.



Кстати



По данным администрации региона, сегодня в Костромской области проживает около 68 тысяч инвалидов, из них 17,7 тысячи - в трудоспособном возрасте. Только в костромском поселке Новом живут восемь инвалидов-колясочников, которые не могут покинуть свой дом из-за отсутствия пандусов. За консультациями к "пионеру" Игорю Жулеву уже начали обращаться родители детей с ДЦП, которые пока не могут добиться установки подъемников для детских инвалидных колясок в многоквартирных домах.