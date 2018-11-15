Кварталы реновации в Москве станут площадками развития уличного искусства

Кварталы реновации в Москве могут стать площадками, где будет развиваться стрит-арт - для этого можно пригласить известные культурные фонды и учреждения, к примеру, Третьяковскую галерею и музей современного искусства "Гараж".

Об этом на Санкт-Петербургском международном культурном форуме заявил главный архитектор Москвы, куратор секции "Креативная среда и урбанистика" Сергей Кузнецов. "Мне нравится идея, предполагающая использование реновации как шанса для развития полицентричной городской культуры, сосредоточенной не только в центре города, но и на периферии", - отметил он.

Кузнецов добавил, что художники и культурные институции уже проявляют интерес к созданию стрит-арта в районах реновации. Это может быть и граффити, и скульптуры, и другие проявления уличного искусства.

Напомним, программа реновации предполагает расселение в Москве более пяти тысяч старых жилых домов, преимущественно ветхих пятиэтажек. Их жители взамен получат новые квартиры в новостройках, построенных в шаговой доступности от прежнего жилья.

Программа подразумевает появление в столице новых кварталов на месте старых районов пятиэтажек - при их строительстве применят передовые идеи в градостроительстве и архитектуре, создав городскую среду высокого качества. Всего в рамках реновации переедут в новое жилье около миллиона москвичей в течение 15 лет. Первые ветхие дома, включенные в программу, уже расселены.