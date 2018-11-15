Липецкий пенсионер придумал, как избежать падения на обледенелом тротуаре. Его разработка - стальной шип особой формы, не позволяющей ноге скользить, - недорогая и защищает своего хозяина от травм уже 14 зим. Но социальные службы и ортопедические компании новинкой пока не заинтересовались.

Зима - суровое время года, особенно для стариков. У медиков даже термин специальный есть - "зимняя травма": падение на льду, перелом шейки бедра, пара месяцев полной неподвижности, и не факт, что кости хорошо срастутся. Пенсионер из липецкой Усмани Василий Федченко гуляет много и падений не боится - у него в подошве ботинок инновация.

- Уже десять лет в зимний период ношу не снимая, - Василий Иванович поднял ногу и показал торчащий из каблука металлический конус, похожий на наконечник пули. Это его собственное изобретение, называется ШАГ.

Началось все с падения. В феврале 2004 года Федченко шел с работы домой по любимой аллее Басова. Напротив магазина № 5 правая нога Василия Ивановича поехала вперед, и он опрокинулся навзничь. От удара затылком остановилось дыхание, а в глазах потемнело. В больнице поставили диагноз: два ребра сломаны. Бок болит до сих пор.

- Это меня очень разозлило. Хожу я аккуратно, вижу, куда ступаю. Но от подобной напасти защититься нельзя. 80-летняя теща тоже упала - перелом шейки бедра. СМИ вон каждую осень учат, как правильно падать… Глупость какая - надо сделать так, чтобы не падать. Или предлагают носить палку с острым наконечником. Она же опасна для окружающих! - горячится Василий Иванович.

Бессмысленно учить, как правильно падать, нужно сделать так, чтобы не поскальзываться

Мастер производственного участка в колонии по профессии и поэт в душе, Василий Иванович назвал случившееся с ним "эффектом убегающей ноги" и, сращивая ребра, много думал о том, как уберечь людей от подобного опыта. Эксперименты продолжались несколько лет, каблуки ботинок покрылись дырами - Федченко искал оптимальное место для своего шипа.

- Важно, чтобы нога не потеряла сцепление в тот момент, когда становится опорной и вес тела переносится на нее. Это ахиллесова пята, из этого неустойчивого положения и происходят все падения. Я хочу, чтобы с приходом зимы люди избежали скользкой беды.

Вместе с местом конструктор искал и форму: чтобы шип врезался в лед, но не портил полы в прихожей и супермаркете. Рассчитал, что это должен быть усеченный конус строго определенного диаметра.

- Диаметр детского шипа - четыре миллиметра. Этого достаточно, чтобы 20-килограммовый пешеход давил на лед с усилием в полтонны.

Свое изделие Федченко назвал ШАГ - "шип антигололедный". В процессе длительных испытаний к конусу-ледорезу добавилось опорное кольцо, чтобы шип лучше держался в каблуке, и несколько типоразмеров на разный вес: детский шип, женский, мужской. Усовершенствованный вариант из высокопрочной стали Василию Ивановичу по дружбе сделали на заводе.

- Вот с 2008 года я его ношу не снимая: с осени по весну. Не поскользнулся ни разу. Но у меня задача, чтобы другие не падали. Устройство-то копеечное, а польза может быть большая…

О своем изобретении Василий Федченко написал и липецким властям, и в министерство здравоохранения, но ответа пока не получил. В ожидании признания он разработал для своего детища упаковку, инструкцию по применению и слоган: "Ничуть не страшен гололед, если ШАГ вас бережет".

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