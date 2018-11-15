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15.11.2018 23:43
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Пробки побоку

На МКАД убирают обочины: станет ли свободнее?
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск №7721 (258)
На нескольких участках Московской кольцевой вместо пяти рядов движения появится шесть. Об этом проекте Центре организации дорожного движения рассказал замначальника ситуационного центра Андрей Мухортиков. Новая полоса, ускоряющая поток, появится за счет 3-метровой обочины: ее местами уберут и на освободившейся площади нарисуют выделенку.
Шестые полосы на ряде пробочных участков МКАД могут появиться уже в 2019 году. Для этого сузят правые полосы и уберут широкие обочины. Фото: Марина Лысцева/ ТАСС Шестые полосы на ряде пробочных участков МКАД могут появиться уже в 2019 году. Для этого сузят правые полосы и уберут широкие обочины. Фото: Марина Лысцева/ ТАСС
Шестые полосы на ряде пробочных участков МКАД могут появиться уже в 2019 году. Для этого сузят правые полосы и уберут широкие обочины. Фото: Марина Лысцева/ ТАСС

Таким образом МКАД уже "перерисовали" на съездах между Бутовом и Ясенево. Это самый пробочный участок в часы пик. Аналитики ЦОДД выяснили, что затор создается, потому что поток на кольце не пускает тех, кто выезжает из жилых кварталов юга. Доходило даже до того, что энтузиасты из местного населения просто вставали перед выездом на "аварийке" и давали соседям спокойно выехать. Бутовцы, было время, даже смотрели в "Яндекс. Навигаторе", стоит ли на съезде какой-нибудь робин гуд. И если его не было, садились на метро.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Глобально проблему "бутовский Санта" (так называли водителя, дарившего всем выезд) не решил, но зато проблему перед ЦОДД обозначил. Эксперты центра поняли, что несколько правых полос можно сузить, так как они были шире нормативно установленного габарита 3,5 метра. И еще в Бутове решили отказаться от 3-метровой обочины. Вместо нее перед выездом из жилых кварталов в крайнем правом ряду нанесли небольшой участок выделенки. Водители стараются как можно скорее уйти с нее, тем самым дорога из районов близ Варшавского шоссе открывается.

Метод сам по себе не новый. Как уже писала "РГ", недавно пятый ряд за счет сужения четырех добавили на Кутузовском проспекте от Минской улицы до поворота на Рублевское шоссе. В итоге трасса стала пропускать в три раза больше машин. На отдельных участках Кутузовского теперь экономия времени в пути занимает до 10 минут, подсчитали в столичном департаменте транспорта. И таких локальных "перерисовок" по Москве уже несколько.

Загруженные выезды на кольцо местами откроют с помощью выделенки

Правда, в случае с переразметкой МКАД довольны не все. Постоянно выезжающие на кольцо простые автолюбители во всех соцсетях замечают, что до Ясенева стали доезжать раза в три быстрее, хотя раньше и по часу стояли на "заколдованных" съездах-выездах. Однако в одном из популярных транспортных пабликов "Едем по Москве" активный пользователь увидел угрозу безопасности. Алексей - так зовут форумчанина - водитель "скорой помощи". "Убирая обочину, ЦОДД просто лишает нас свободного проезда по МКАД, - уверен он. - Если уж и убирать обочину на такой скоростной трассе (ограничение на МКАД - 100 км/ч), то в таких местах нужно вешать "камеры на 60" хотя бы в крайних правых рядах".

Тем не менее ЦОДД намерен расширять проект. Шестую полосу на МКАД так же могут добавить между Рязанской и Косинской развязками, от Каширского шоссе до Липецкой улицы, от Волоколамского до Новорижского шоссе, от улицы Маршала Катукова до Волоколамки и от Дмитровского до Алтуфьевского шоссе. Если проекты одобрят до конца года, их могут реализовать в 2019-м.

Инфографика: "РГ"/ Леонид Кулешов/ Сергей Бабкин
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