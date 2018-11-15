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15.11.2018 14:57
Проект: В регионах

На Москву придут снегопады и потепление

Текст: Ирина Жандарова
Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

В выходные по территории столичного региона пройдет атмосферный фронт, который принесет снегопады. Хмурое небо станет причиной повышения температуры.

Фото: depositphotos.com
В декабре минимальная температура достигнет 55 градусов мороза

В ночь на пятницу морозы будут до 6 градусов, а днем от - 1 до +1 градуса. В субботу уже на один градус теплее. В воскресенье ночные морозы уже только до -2 градусов.

Снежная погода продлится недолго. В столичном регионе один антициклон сменяет другой. Так что из одного солнечного фронта Москва переместится в следующий, который подойдет уже в начале следующей недели.

Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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