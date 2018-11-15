На Москву придут снегопады и потепление

В выходные по территории столичного региона пройдет атмосферный фронт, который принесет снегопады. Хмурое небо станет причиной повышения температуры.

В ночь на пятницу морозы будут до 6 градусов, а днем от - 1 до +1 градуса. В субботу уже на один градус теплее. В воскресенье ночные морозы уже только до -2 градусов.

Снежная погода продлится недолго. В столичном регионе один антициклон сменяет другой. Так что из одного солнечного фронта Москва переместится в следующий, который подойдет уже в начале следующей недели.