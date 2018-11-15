На Смоленщине отметят юбилей полета Гагарина

В ходе рабочей поездки в Москву губернатор Алексей Островский обсудил с главой правительства Дмитрием Медведевым ряд актуальных вопросов социально-экономического развития Смоленской области, требующих решения на федеральном уровне.

Главной темой встречи стало празднование одного из самых значимых юбилеев в мировой истории - 60-летия полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина, который будет отмечаться 12 апреля 2021 года.

Алексей Островский доложил премьер-министру, что на Смоленщине, малой родине космонавта №1, уже сейчас включились в подготовку к юбилейным мероприятиям. Поблагодарив за поддержку инициативы смолян в части празднования столь значимой даты в масштабах государства и поручение о создании с этой целью федерального организационного комитета, губернатор предложил провести первое его заседание под председательством Дмитрия Медведева в День космонавтики 12 апреля 2019 года непосредственно в городе Гагарине. Такой старт, по мнению Алексея Островского, задаст самый ответственный и серьезный настрой всем участникам процесса подготовки и проведения празднования 60-летия полета в космос Ю.А. Гагарина.

"Отрадно, что Дмитрий Анатольевич Медведев поддержал инициативу администрации региона об организации празднования 60-летия полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина в масштабах всего государства", - заявил губернатор.

Также Алексей Островский доложил главе правительства о вопросах, требующих федеральных решений.

Один из них касался состояния дел с объектами социальной сферы, возведение которых началось в рамках мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2013 году 1150-летия основания города Смоленска. Речь идет о завершении строительства детского эколого-биологического центра "Смоленский зоопарк" и прогимназии для одаренных детей, а также реконструкции детского оздоровительного лагеря "Орленок".

Кроме того, обсуждалась организация международного пункта пропуска иностранных граждан на границе Смоленской области и Республики Беларусь в поселке Красная Горка. Отмечалось, что в настоящее время иностранные туристы и инвесторы не могут въехать на территорию России через Смоленскую область. Этот факт самым негативным образом сказывается на привлечении инвестиций в регион, а также развитии туристической отрасли и международного сотрудничества. Между тем, через Смоленщину проходят 75% грузов из Европы в Россию и 35% российских грузов. В ходе встречи был рассмотрен вопрос о внесении соответствующих изменений в паспорт национального проекта (программы) "Международная кооперация и экспорт" с целью введения в эксплуатацию международного пункта пропуска "Красная горка" на территории Смоленской области.

Также Алексей Островский обратился к Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать обращение о реализации комплекса мер по сохранению уникального памятника древнерусского оборонного зодчества - Смоленской крепостной стены, которая является объектом культурного наследия федерального значения и федеральной собственности.

Комментируя итоги встречи с председателем правительства России, губернатор подчеркнул: "Я удовлетворен результатами рабочей встречи с Дмитрием Анатольевичем Медведевым и поручениями, данными им по обсуждаемым вопросам, актуальным для региональной повестки".