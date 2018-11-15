На Смоленщине отметят юбилей полета Гагарина

Новости

Где самые агрессивные водители в России 15:04
Беларусь предложила Иркутской области новые перспективные проекты 15:00
На Москву придут снегопады и потепление 14:57
Футболистом Ахметовым заинтересовался лондонский "Арсенал" 14:54
Треть трамваев в Москве заменены на низкопольные 14:51
В Екатеринбурге арестовали водителя, сбившего пешеходов на тротуаре 14:49
Японка убила американского летчика 14:46
Россельхознадзор будет проверять в лабораториях продукты из Китая 14:46
Ученые: Ожирение у детей становится причиной плохой учебы 14:45
Цеповяз в колонии получал деликатесы на 60 тыс рублей в месяц 14:44
В Вологде женщине и ее сожителю предъявили обвинение за избиение детей 14:37
Оператор парковок в Москве признал необходимость увеличения тарифов 14:35
Депутатов больше не будут лишать права на выступление 14:25
В Калининграде стартовало производство Genesis G70 14:22
Путин ответил на критику прошедших выборов в ДНР и ЛНР 14:21
Володин прокомментировал шумиху вокруг цен в думской столовой 14:16
Новый музейный комплекс на Красной площади откроют в 2021 году 14:13
Житель Самары получил ожоги из-за аварии на теплотрассе 14:08
Путин назвал приемлемую для России цену на нефть 14:07
Кадыров проведет тренировку с пятилетним рекордсменом по отжиманиям 14:06
Саратовский чиновник "убрал" свалку с помощью Photoshop 14:01
Вышел трейлер нового боевика 72-летнего Сильвестра Сталлоне 14:00
Обновленный Skoda Superb появится в России в 2019 году 13:52
Медведев: Правительство выделит 660 млн рублей на бесплатные учебники 13:46
Большинство россиян поддержали идею сексуального воспитания в школах 13:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
22 ноября в "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
22 ноября в "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
15.11.2018 13:39
Проект: В регионах

На Смоленщине отметят юбилей полета Гагарина

В ходе рабочей поездки в Москву губернатор Алексей Островский обсудил с главой правительства Дмитрием Медведевым ряд актуальных вопросов социально-экономического развития Смоленской области, требующих решения на федеральном уровне.
Фото: Пресс-служба правительства РФ Фото: Пресс-служба правительства РФ
Фото: Пресс-служба правительства РФ

Главной темой встречи стало празднование одного из самых значимых юбилеев в мировой истории - 60-летия полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина, который будет отмечаться 12 апреля 2021 года.

Алексей Островский доложил премьер-министру, что на Смоленщине, малой родине космонавта №1, уже сейчас включились в подготовку к юбилейным мероприятиям. Поблагодарив за поддержку инициативы смолян в части празднования столь значимой даты в масштабах государства и поручение о создании с этой целью федерального организационного комитета, губернатор предложил провести первое его заседание под председательством Дмитрия Медведева в День космонавтики 12 апреля 2019 года непосредственно в городе Гагарине. Такой старт, по мнению Алексея Островского, задаст самый ответственный и серьезный настрой всем участникам процесса подготовки и проведения празднования 60-летия полета в космос Ю.А. Гагарина.

"Отрадно, что Дмитрий Анатольевич Медведев поддержал инициативу администрации региона об организации празднования 60-летия полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина в масштабах всего государства", - заявил губернатор.

Фото: Пресс-служба администрации Смоленской области
В Смоленской области построят льнокомбинат

Также Алексей Островский доложил главе правительства о вопросах, требующих федеральных решений.

Один из них касался состояния дел с объектами социальной сферы, возведение которых началось в рамках мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2013 году 1150-летия основания города Смоленска. Речь идет о завершении строительства детского эколого-биологического центра "Смоленский зоопарк" и прогимназии для одаренных детей, а также реконструкции детского оздоровительного лагеря "Орленок".

Кроме того, обсуждалась организация международного пункта пропуска иностранных граждан на границе Смоленской области и Республики Беларусь в поселке Красная Горка. Отмечалось, что в настоящее время иностранные туристы и инвесторы не могут въехать на территорию России через Смоленскую область. Этот факт самым негативным образом сказывается на привлечении инвестиций в регион, а также развитии туристической отрасли и международного сотрудничества. Между тем, через Смоленщину проходят 75% грузов из Европы в Россию и 35% российских грузов. В ходе встречи был рассмотрен вопрос о внесении соответствующих изменений в паспорт национального проекта (программы) "Международная кооперация и экспорт" с целью введения в эксплуатацию международного пункта пропуска "Красная горка" на территории Смоленской области.

Фото: Пресс-служба администрации Смоленской области
В Смоленске отметили 100-летие университета

Также Алексей Островский обратился к Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать обращение о реализации комплекса мер по сохранению уникального памятника древнерусского оборонного зодчества - Смоленской крепостной стены, которая является объектом культурного наследия федерального значения и федеральной собственности.

Комментируя итоги встречи с председателем правительства России, губернатор подчеркнул: "Я удовлетворен результатами рабочей встречи с Дмитрием Анатольевичем Медведевым и поручениями, данными им по обсуждаемым вопросам, актуальным для региональной повестки".

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Смоленская область Смоленск Смоленская область - инвестировать легко и безопасно
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков не подтвердил сообщения о проверке президента металлодетектором
Мосгорсуд оставил под арестом изготовившего бомбу школьника
Путин: Нынешние власти Украины не способны решить проблему Донбасса
Госдума дала меценатам налоговые льготы
Депутат Госдумы показал цены на обед в столовой парламента