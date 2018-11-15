Общественники предложили платить матерям за воспитание детей

Засчитывать время в отпуске по уходу за ребенком в трудовой стаж, а также обеспечивать мам заработной платой в качестве социальных работников предложила в ходе пленарного заседания шестого форума "Святость материнства" сопредседатель Международной общественной организации "Союз православных женщин", председатель комиссии Общественной палаты Союзного государства по семейной политике Нина Жукова.

Зал поддержал эту инициативу бурными аплодисментами.

- Мамам, которые забыли о своем образовании и карьере, нужно платить зарплату, приравняв их к соцработникам, а время, проведенное с ребенком, засчитывать в трудовой стаж, - высказалась Нина Жукова.

Кроме того, эксперт сообщила, что в браке рождаются всего 12 процентов детей. Неуверенность женщины в спутнике жизни из-за отсутствия законных отношений отрицательно сказывается и на общем показателе рождаемости.

- Я хочу ухода от матриархальной семьи к патриархальной, - призвала Нина Жукова. - Мужчина перестал быть добытчиком, надо восстановить мужские права. Также надо запретить обучение половому созреванию через популярные телепрограммы, в которых предпочитают говорить о безопасном сексе вместо пропаганды целомудрия. Такой подход противоречит появлению многодетных и многопоколенческих семей.

По мнению сопредседателя Союза православных женщин, не все нововведения положительно сказываются на семьях.

- Например, программа активного и здорового долголетия загоняет московских бабушек в спортзалы, и они совсем забыли про внуков, - объяснила Нина Жукова.

Профессор кафедры социологии МГИМО Антонина Носкова также выступила за поддержку многодетных семей.

- Работа не должна быть помехой для рождения трех детей. Кроме того, нужно обязательно вовлекать отцов в воспитательный процесс, - заключила Антонина Носкова и призвала избегать понятия гендерной нейтральности и таких бесполых определений, как "родитель" и "ребенок".