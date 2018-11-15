Общественники предложили платить матерям за воспитание детей

Зал поддержал эту инициативу бурными аплодисментами.
- Мамам, которые забыли о своем образовании и карьере, нужно платить зарплату, приравняв их к соцработникам, а время, проведенное с ребенком, засчитывать в трудовой стаж, - высказалась Нина Жукова.
Кроме того, эксперт сообщила, что в браке рождаются всего 12 процентов детей. Неуверенность женщины в спутнике жизни из-за отсутствия законных отношений отрицательно сказывается и на общем показателе рождаемости.
- Я хочу ухода от матриархальной семьи к патриархальной, - призвала Нина Жукова. - Мужчина перестал быть добытчиком, надо восстановить мужские права. Также надо запретить обучение половому созреванию через популярные телепрограммы, в которых предпочитают говорить о безопасном сексе вместо пропаганды целомудрия. Такой подход противоречит появлению многодетных и многопоколенческих семей.
По мнению сопредседателя Союза православных женщин, не все нововведения положительно сказываются на семьях.
- Например, программа активного и здорового долголетия загоняет московских бабушек в спортзалы, и они совсем забыли про внуков, - объяснила Нина Жукова.
Профессор кафедры социологии МГИМО Антонина Носкова также выступила за поддержку многодетных семей.
- Работа не должна быть помехой для рождения трех детей. Кроме того, нужно обязательно вовлекать отцов в воспитательный процесс, - заключила Антонина Носкова и призвала избегать понятия гендерной нейтральности и таких бесполых определений, как "родитель" и "ребенок".